فرصة ذهبية للفوز بـ 100000 دولار من مسابقة الحلم| أرقام وطرق الاشتراك

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بالعديد من الطرق المختلفة سواء كان بالاتصال بهم عبر الأرقام المخصصة لكل بلد أو من خلال الاشتراك عبر الانترنت، أو من خلال التطبيق الخاص بمسابقة الحلم، ولذلك من خلال موقعنا سوف نوضح لكم أرقام مسابقة الحلم 2022 التي يمكنك الاشتراك بها وتربح من خلالها جائزة 100 ألف دولار أمريكي سيتم السحب عليها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جائزة بقيمة كيلو جرام ذهب.

أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن لجميع الأشخاص في الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عن طريق إرسالة رسالة نصية عبر الرقم التابع لبلد وكتابة بداخلها “حلم”، وسوف نعرض لكم الأرقام المخصصة لجميع البلاد وهي كالتالي:

شركات الاتصالات الأرقام البلد mobily 650444 الاشتراك من السعودية STC 858888 الاشـتراك من السعودية Zain 755505 الاشـتراك من السعودية lebara 313131 الاشـتراك من السعودية virgin 300300 الاشـتراك من السعودية فودافون 95450 الاشـتراك من مصر GSM 4141 الاشـتراك من الكويت Etisalat 6070 الاشـتراك من الإمارات du 3636 الاشـتراك من الإمارات GSM 90434 الاشـتراك من سلطنة عمان Zain 94000 الاشـتراك من البحرين viva 98885 الاشـتراك من البحرين Zain 2770 الاشـتراك من العراق asiacell 2266 الاشـتراك من العراق wataniya 6750 الاشـتراك من فلسطين jawwal 1623 الاشـتراك من فلسطين thuraya 008821622775627 الاشـتراك من لبنان mtn 1555 الاشـتراك من سوريا syriatel 1565 الاشـتراك من سوريا orange 98880 الاشـتراك من الأردن Zain 98858 الاشـتراك من الأردن GSM 85819 الاشـتراك من تونس orange 9669 الاشـتراك من المغرب

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الاشتراك من أي دولة عربية في مسابقة الحلم 2022 عبر الرسائل القصيرة باتباع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة (حلم أو reve أو dream) على الرقم المخصص لبلدك.

الاشتراك من خلال رقم دولي مقدم من الراعي mbc في حال عدم توفر الرقم في بلد المشترك.

تصل رسالة ترحيب من مسابقة الحلم على الهاتف المحمول للمشترك، بما في ذلك تفاصيل الخدمة.

تلقي رسالة أخرى بما تخطط لإرساله إلى المشاركين كل يوم.

سيتم إرسال إجابة المشارك على السؤال التالي بشكل صحيح.

لذلك يمكن للمشارك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وتحقيق حلم الفوز بالسحب القادم.

لم يتحد حتى الآن موعد السحب القادم.