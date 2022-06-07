نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة ذهبية للفوز بـ 100000 دولار من مسابقة الحلم| أرقام وطرق الاشتراك في المقال التالي
يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بالعديد من الطرق المختلفة سواء كان بالاتصال بهم عبر الأرقام المخصصة لكل بلد أو من خلال الاشتراك عبر الانترنت، أو من خلال التطبيق الخاص بمسابقة الحلم، ولذلك من خلال موقعنا سوف نوضح لكم أرقام مسابقة الحلم 2022 التي يمكنك الاشتراك بها وتربح من خلالها جائزة 100 ألف دولار أمريكي سيتم السحب عليها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جائزة بقيمة كيلو جرام ذهب.
أرقام وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكن لجميع الأشخاص في الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عن طريق إرسالة رسالة نصية عبر الرقم التابع لبلد وكتابة بداخلها “حلم”، وسوف نعرض لكم الأرقام المخصصة لجميع البلاد وهي كالتالي:
|شركات الاتصالات
|الأرقام
|البلد
|mobily
|650444
|الاشتراك من السعودية
|STC
|858888
|الاشـتراك من السعودية
|Zain
|755505
|الاشـتراك من السعودية
|lebara
|313131
|الاشـتراك من السعودية
|virgin
|300300
|الاشـتراك من السعودية
|فودافون
|95450
|الاشـتراك من مصر
|GSM
|4141
|الاشـتراك من الكويت
|Etisalat
|6070
|الاشـتراك من الإمارات
|du
|3636
|الاشـتراك من الإمارات
|GSM
|90434
|الاشـتراك من سلطنة عمان
|Zain
|94000
|الاشـتراك من البحرين
|viva
|98885
|الاشـتراك من البحرين
|Zain
|2770
|الاشـتراك من العراق
|asiacell
|2266
|الاشـتراك من العراق
|wataniya
|6750
|الاشـتراك من فلسطين
|jawwal
|1623
|الاشـتراك من فلسطين
|thuraya
|008821622775627
|الاشـتراك من لبنان
|mtn
|1555
|الاشـتراك من سوريا
|syriatel
|1565
|الاشـتراك من سوريا
|orange
|98880
|الاشـتراك من الأردن
|Zain
|98858
|الاشـتراك من الأردن
|GSM
|85819
|الاشـتراك من تونس
|orange
|9669
|الاشـتراك من المغرب
الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الاشتراك من أي دولة عربية في مسابقة الحلم 2022 عبر الرسائل القصيرة باتباع الخطوات التالية:
- أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة (حلم أو reve أو dream) على الرقم المخصص لبلدك.
- الاشتراك من خلال رقم دولي مقدم من الراعي mbc في حال عدم توفر الرقم في بلد المشترك.
- تصل رسالة ترحيب من مسابقة الحلم على الهاتف المحمول للمشترك، بما في ذلك تفاصيل الخدمة.
- تلقي رسالة أخرى بما تخطط لإرساله إلى المشاركين كل يوم.
- سيتم إرسال إجابة المشارك على السؤال التالي بشكل صحيح.
- لذلك يمكن للمشارك الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وتحقيق حلم الفوز بالسحب القادم.
لم يتحد حتى الآن موعد السحب القادم.
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