نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون أب أو أم.. خمسة (5) خلقهم الله عز وجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون أب أو أم، خمسة خلقهم الله عز وجل، وهو سؤال يتردد كثيرا بين المهتمين بهذه العجائب عبر الزمان، حيث خلق الله كل المخلوقات من أب وأم، وكان الخلق لحكمة بالغة يعلمها الله وحده لا شريك له، حيث أن جميع كتب التوحيد لا تخلوا من حديث حول هذا الأمر، فلقد خلق الله الخلق ليعبدوه، وبالألوهية يفردوه. فلم يخلق الله شيئا عبثا، ولم يترك خلقه عبثا، وهملا، وفي هذا الموضوع سوف نعلم من هم الخمسة الذين خلقهم الله بدون أب أو أم؟.

من هم الخمسة الذين خلقهم الله بدون أب أو أم؟

والخمسة الذين خلقهم من دون أب أو أم هم الآتي ذكرهم مع نبذه قصيرة عنهم كما ذكرهم القرآن الكريم. وسيكون ذكرهم هنا غير مفصل، وإنما سيكون مختصرا قدر الاستطاعة.

1- سيدنا آدم عليه السلام (أبو البشر)

خلقه الله تعالى من صلصال كالفخار، أي تراب الأرض، قال الله تعالى (كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ). وآدم عليه السلام هو أبو البشر جميعاً، خلقه ونفخ فيه من روحه. وهذا تكريم عظيم لأبو البشرية إذ أمر الملائكة بالسجود له، قال تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الكَافِرِينَ).

2- حواء عليها السلام

خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً).

وحواء هي أيضا أم البشر، فكل البشرية تنتسب لآدم وحواء.

3- ناقة سيدنا صالح عليه السلام

قال تعالى: (قال هذه ناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم). الشعراء_ 155، وكانت الناقة التي خرجت من صخرة انشقت من الجبل هي معجزة نبي الله صالح عليه السلام. حيث تمت ولادتها أيضا على غير الطريقة الطبيعية بدون أب وأم.

4- حية نبي الله موسى

لقد خلق الله الحية أيضا من عصا سيدنا موسى عليه السلام. قال تعالى: (فألقاها فإذا هي حية تسعى).

ولقد تحولت العصا إلى حية، والتهمت جميع الحبال التي ألقاها سحرة فرعون.

5- كبش فداء سيدنا إسماعيل عليه السلام

حيث شاء الله أيضا أن يفدي بالكبش سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. حيث قال تعالى: (وفديناه بذبح عظيم). وذلك عندما استجاب سيدنا إبراهيم عليه السلام لله. وليكون خامس المخلوقات التي تم خلقها بدون أب أو أم.