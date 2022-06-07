اقوى خلطة ممتازة لتنظيف السجاد على الناشف بدون ماء ولا تعب فى 3 دقائق هترجع جديدة وتحدة لازم تجربيها فورا

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عمر شويل - جدة اقوى خلطة ممتازة لتنظيف السجاد على الناشف ، من اهتمامات كل ربة منزل تنظيف السجاد والموكيت والمفروشات أيضاً، ولكن تنظيف السجاد يحتاج إلى ترتيبات كثيرة قبل التنفيذ وهذا يتطلب وقت طويل جداً وأحياناً تكون الأمهات في عجلة من أمرها وتحتاج أن تحصل على سجاد نظيف في أقل وقت ممكن، ولكننا حرصنا على أن نأتي لكل سيدة اليوم بأفضل طرق تنظيف السجاد دون استعمال الماء ولكنك ستستخدمين مكونات بسيطة جداً ستجعلك تحصلين على سجاد في غاية النظافة خالي من الأتربة والبقع الداكنة والصعبة.

اقوى خلطة ممتازة لتنظيف السجاد على الناشف

يوجد كثير من المكونات التي يكون لها فاعلية قوية جداً على السجاد وتستخدم بأكثر من طريقة حتى تحصلين على سجاد نظيف تماماً ومنها الآتي:

خلطة الصودا لتنظيف السجاد

من الممكن أن يتم التخلص من البقع الصعبة عن طريق استعمال الصودا لأنها تمتلك فاعلية كبيرة جداً ولتنفيذ الاستخدام يمكن أن يتم اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب أن يتم تجفيف مكان البقعة سريعاً فيجب ألا تمتص السجاد البقعة.

ثم يتم نثر مقدار مناسب من مسحوق الصودا على البقع ويترك لبضعة دقائق.

بعدها يتم فرك البقعة بقطعة من القماش الجافة حتى أن يتم إزالة البقعة تماماً.

تنظيف السجاد بالخل والملح الخشن

تتراكم الكثير من الأتربة على السجاد مما يجعل عملية التنظيف صعبة ولكن مع استخدام تلك الخلطة سوف يجعلك تحصلين على سجاد نظيف جداً وتستخدم بطريقة بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

5 كوب خل أبيض.

1 كوب سائل صابون الأطباق.

5 ملح خشن.

قطعة قماش كبيرة.

طريقة الاستخدام:

قومي بخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ومن ثم يتم رش الخليط على السجاد ويترك لحوالي 10 دقائق.

بعدها يتم استخدام قطعة القماش لفرك السجاد.

ثم يتم فتح النوافذ لتخلص من رائحة الخل.

كما من الممكن أن يتم رش معطر الجو بالشقة حتى يتم القضاء على الرائحة تماماً.

تنظيف السجاد بنشا الذرة والحليب

من الخلطات الغريبة التي لا يثق بها الكثيرين ولكنها تعطي نتائج صعب تصديقها وتستخدم بهذا الشكل: