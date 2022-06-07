نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري.. هيخلصك من الناموس والهاموش والصراصير في دقيقة واحدة بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير منا في فصل الصيف من تجمع الحشرات المنزلية مثل النمل والصراصير والناموس والذباب فنجد أنه تكثر الصراصير وتخرج من البلوعات ويكون شكلها كبير ومرعب ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يخافون منها، يكثر أيضا تواجد الذباب والناموس المتطاير في كل مكان والهاموش الذي يوجد حول القمامة والنمل أيضا الذي يخرج المنازل الخاصة به ليقوم بتجميع الطعام لتناوله في فصل الشتاء لذلك نلاحظ بأن الحشران المنزلية تكثر كثيرا في الصيف وتسبب الأزعاج لذلك سعت ربات المنزل إلى معرفة الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك الحشرات لنتعرف من خلال هذا المقال عن وصفة ملعقة واحدة وسوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الملعقة الواحدة للتخلص من الحشرات المنزلية

عندما نتحدث عن مكونات تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات بسيطة وتوجد في كل منزل وسوف نوضح أهم المكونات من خلال النقاط التالية..

فلفل اسود.

قرفة.

شطة.

شيح.

ورق غار مطحون.

طريقة تحضير وصفة الملعقة الواحدة

نجد عندما نصل إلى خطوات التحضير نجدها بسيطة وسهلة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية

نحضر وعاء ونضع بها خليط من الفلفل مع الشطة والشيح والقرفة.

نقوم بعد ذلك بوضع جميع المكونات ونخلطهم جيدا نأخذ ملعقة من الخليط ونقوم بوضعها في أركان المنزل وخلف البوتاجاز سوف تعمل تلك الطريقة على التخلص من جميع حشرات المنزل.

وصفة الخل للتخلص من الحشرات

يعد الخل من الوصفات الجبارة التي تساعد على القضاء على الحشرات وسوف نوضح وصفة الخل من خلال النقاط التالية..

المكونات

خل.

ليمون.

ديتول.

ورق غار مطحون.

طريقة تحضير: