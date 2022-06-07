شوف عروض اكسترا الألعاب والإلكترونيات واكسسوارات الجوال بخصومات كبيرة

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عمر شويل - جدة تصفح أجدد عروض اكسترا على الألعاب والإلكترونيات، بالإضافة إلى تخفيضات اكسترا السعودية على اكسسوارات الجوال المتوفرة بكتالوج اكسترا والممتد حتى يوم 11 يونيو 2022، تعرف على أقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار جميع المنتجات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وجميع لوازم المنزل السعودي من خلال موقعنا، ويوفر اكسترا extra العديد من خدمات الشحن والتركيب، وخدمات التقسيط وعروض وتخفيضات للاستفادة منها يمكنك زيارة موقع اكسترا الالكتروني وإتمام الصفقة المناسبة لك والتسوق أون لاين، والاستفادة بفترة التخفيضات الكبرى ضمن فعاليات عروض الصيف في المملكة العربية السعودية، أو بإمكانك الذهاب لأقرب فروع اكسترا واختيار العرض المفضل بالنسبة لك والإستمتاع بكافة الخدمات التي يقدمها اكسترا لعملائه.

عروض اكسترا الألعاب والإلكترونيات

لمحبي العاب الفيديو والترفيه الإلكترونية بإمكانكم الآن الإستمتاع بوقت لعب مسلي وممتع مليء بالمرح، وذلك بغضفاء المزيد من الراحة والاسترخاء على وضعيات الجلوس خاصتك من خلال استخدام كرسي استرخاء المميز من اكسترا، والذي يتمتع بمواصفات مريحة وآمنة قابلة للتعديل لتناسب احتياجات المستخدم، وكذلك الحال مع مكملات وملحقات الكمبيوتر المخصص للألعاب من سماعات الرأس السلكية واللاسلكية، والتي توفر للمستخدم تجربة أفضل طوال فترة الاستخدام.

اكسترا عروض الالكترونيات

تضم عروض الإلكترونيات من extra السعودية مجموعة قوية من أجهزة التابلت المختارة من شركة سامسونج، إلى جانب أجهزة آيباد من شركة ابل، والتي توفر للمستخدم تجربة سهلة الاستخدام وتساعده على إنجاز مهامة بقوة وفاعلية، وتتنوع مواصفات الأجهزة اللوحية بالنسبة للمواصفات التقنية وجودة ووضوح الشاشة والألوان، وإليكم تفاصيل العروض.

اكسترا اكسسوارات الجوال

يوفر اكسترا أجدد إصدارات الساعات الذكية وهي سلسلة أونور ماجيك التابعة لشركة أونور للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا الذكية، وهي من الساعات التي تتمتع بخاصية التعليق الصوتي للتنبيه، ومتابعة الأنشطة الحيوية اليومية، كما أنها تتميز بمقاومتها للمياه وصولًا إلى 50 متر تحت سطح الماء، ولذلك بإمكانك متابعة دورات السباحة والإشارات الحيوية بشكل متواصل طوال اليوم.