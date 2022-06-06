نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده بنصف الثمن على الأجهزة الصغيرة والجوال والشاشات حتى نهاية يونيو في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الجوالات حتى نهاية شهر يونيو، يتوفر فرن كهربائي كي اون سعة 38 لتر بسعر 189 ريال بدلا من 289 ريال خصم 35%، تتوفر محضرة القهوة اي تي سي بسعر 79 ريال بدلا من 110 ريال خصم 28%، يتوفر موزع المياه دورا بسعر 399 ريال بدلا من 649 ريال خصم 39%، تتوفر مفرمة لحم كينوود 2100 وات بسعر 349 ريال بدلا من 529 ريال خصم 34% ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده.
عروض بنده تخفيضات الأجهزة والهواتف
يتوفر خلاط يدوي اريتي 1000 وات بسعر 169 ريال بدلا من 239 ريال بخصم يصل إلى 30%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده قطاعة سنكور 500 وات بسعر 79 ريال بدلا من 159 ريال بخصم يصل إلى 51%. كما توفرت كذلك ضمن عروض الأجهزة الكهربائية لدى هايبر بنده قطاعة كي اون سعة 500 مللي، وبلغ سعرها 49 ريال بدلا من 79 ريال مع تخفيض 38%.
تخفيضات الشاشات هايبر بنده
يتوفر تلفزيون سامسونج Full HD حجم 40 بوصة، ضمن عروض الشاشات هايبر بنده بسعر 1299 ريال بدلا من 1642 ريال خصم 21%، يتوفر تلفزيون توشيبا LED حجم 55 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده نوكيا سي 30 سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 ميجا بكسيل بسعر 489 ريال بدلا من 499 ريال.
أفضل عروض الجوال يونيو 2022
يتوفر زد تي اي بليد اي 31 بلس سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية 2 ميجا بكسيل و خلفية 5 ميجا بكسيل بسعر 319 ريال بدلا من 349 ريال خصم 9%، يتوفر ضمن عروض يونيو هايبر بنده هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام كاميرا أمامية 6 و خلفية ثنائية 13 ميجا بكسيل بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%.
يتوفر فيفو واي 72 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده كاميرا أمامية 16 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 64 ميجا بكسيل بسعر 1099 ريال بدلا من 1299 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض حصري للاعضاء هاتف شاومي 11 لايت سعة 8 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 1450 ريال بدلا من 1499 ريال.
عروض بنده على الهواتف
يتوفر نوكيا بلس سي 1 سعة 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 50 ميجا بكسيل بسعر 849 ريال بدلا من 899 ريال خصم 6%، يتوفر هاتف نوكيا 6300 سعة 512 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 185 ريال و 223 ريال خصم 17% ضمن عروض شهر يونيو لدى هايبر بنده.
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