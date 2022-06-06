شوف عروض بنده الأسبوعية احصل عيى 60% خصم اغتنم الفرصة قبل فوات الاوان

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تم تشييدها بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من أهم الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق المركزية والتجارية وأيضًا المالية وذلك لكي يتم بيع كل المستلزمات والسلع التي يرغب بها ويحتاجها كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية إلى أن قام الهايبر بتوفير المنتجات الثانية منها الغذائية والغير غذائية حتى أصبح الهايبر من أنجح وأشهر الشركات في السعودية.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون هايبر بنده من الأسواق التي يتوافر بها كافة السلع والمستلزمات التي يريدها ويحتاجها كل مواطن بالمملكة العربية السعودية أما أن تكون تلك السلع والمستلزمات الغذائية والغير غذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يعمل السوق على توفيرها إلى كافة زبائن السوق، فيمكن تقديم وعرض تلك العروض والخصومات سواء كانت بالصورة اليومية أو الأسبوعية على كل السلع والمنتجات المتواجدة بالهايبر.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده اليومية 2.5 كيلو جرام من البطاطس نصف المقلية نوعها امريكانا يكون بسعر 15.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية هوت دوج الدجاج من النوع امريكانا عدد 5 قطع مقدار 450 جرام يكون سعره 15.95 بدلًا من 24 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية شيش الطاووق من النوع امريكانا مقدار 400 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

تخفيضات بنده الأسبوعية شبيهة القشطة من النوع فرجينتو مقدار 170 جرام عدد 5 قطع يكون سعرها 10.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 1 لتر من كريمة الخفق نوعها نادك تكون بسعر 21.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 3 حبات من نكهة الفانيلا من النوع فوستر كلاركس مقدار 15 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 14.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 2 حبة من نشاء الذرة نوعها فوستر كلاركس مقدار 400 جرام تكون بسعر 13.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم