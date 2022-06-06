شوف أقوى موسم عروض بنده على مختلف المنتجات وكن من ضمن الفائزين بأكثر من 5000 رابح بعربة تسوق لا تفوت العرض Panda

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عمر شويل - جدة تقدم عروض بنده وهايبر بنده أقوى موسم للعروض لن تجده في أي مكان سوى في متاجر بنده المتعددة في المملكة العربية السعودية. كما تقدم لجميع عملائها جوائز قيمة ورائعة للأسبوع الثاني على التوالي على مختلف الأجهزة. كما أن الجائزة قيمة بالفعل وهي أن تكون من ضمن أحد الفائزين بأكثر من 5000 رابح بعربة تسوق مجانية، لا تفوت العرض قبل نفاذه. أقوى موسم عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بتخفيضات هائلة خصم 20 ريال على هاتف شاومي ريدمي 10 + 6 جيجا بايت، من الجيل الرابع متوفر بشريحتين SIM، أما دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل. كما يحتوي على شاشة هاتف حجمها 6.55 بوصة، وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجا بايت. بسعر 729 ريال بدلاً من 749 ريال سعودي. احصل على مميز من بنده على هاتف سامسونج أي 52 إس، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة من الجيل الخامس. بالإضافة إلى ذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، ويعمل بمعالج أوكتا كور. بسعر 1399 ريال بدلاً من 1659 ريال سعودي. كما يتوفر من الهاتف أكثر من لون.

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