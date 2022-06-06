نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض السيف غاليري على الأجهزة الكهربية ومستلزمات المنزل alsaif gallery في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجموعة جديدة من أقوى عروض السيف غاليري على الأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية بخصومات تصل إلى 30%، يمكنك شراء ما تحتاجينه من أجهزة المنزل المختلفة من المكانس الكهربية والقلايات الهوائية، الأفران الكهربية، الشوايات، وأجهزة الخبز الآلية والعجانات أيضاً وغيرها الكثير من الأجهزة التي لا غنى عنها في أي منزل، كما يمكنك شراء أنواع مميزة من أدوات المائدة وأدوات المطبخ وكذلك أجهزة العناية الشخصية مثل الاستشوار وماكينات البيبي ليس، ماكينات الحلاقة وغير ذلك العديد من االمنتجات الأخرى، وفيما يلي نوضح بعض من المنتجات التي يعرضها السيف بخصومات مميزة.

عروض السيف غاليري

يعرض السيف جاليري مجموعة متنوعة من منتجات شركة إديسون الشهيرة بخصومات متنوعة تصل إلى ثلاثين بالمائة، وفيما يلي بعض من هذه المنتجات:

احصل على نسبة خصم عشرة بالمائة على قلاية إديسون الهوائية 16 وظيفة سعة 12 لتر، لون أسود تعمل بقوة 1600 واط مقابل 791 ريال بدلاً من 879 ريال، واستفد من قيمة الخصم النقدي 88 ريال سعودي.

مقابل 872 ريال سعودي فقط بدلاً من 969 ريال يمكنك شراء قلاية هوائية ماركة إديسون، 16 وظيفة مختلفة سعة 14.5 لتر باللون الأسود تعمل بقوة 1700 واط.

احصل على خصم عشرة بالمائة على خبازة إديسون الكهربائية التي تعمل بقوة 1600 واط، بثلاث وظائف متنوعة لون بيج بسعر 314 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

عروض السيف