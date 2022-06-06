نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 خطوات بسيطة تؤهلك لسحب مسابقة الحلم على جائزتي 100.000$ وكيلو ذهب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن موعد سحب مسابقة الحلم الجديد على جائزتي الـ 100 ألف دولار أمريكي، وكيلو ذهب صافي، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن استقبال طلبات الاشتراك من جميع الدول، لافتة إلى أن الشخص المخول له الإشتراك في المسابقة أن يكون عمره 18 أو أكثر، مع العلم أنه في حالة إذا كان الفائز بالجائزة قاصرا دون الـ 18 عامًا، فعلى الوصي به استلام الجائزة بالنيابة عنه حال فوزه، بالإضافة إلى التوقيع على جميع الأوراق المطلوبة.

كيفية التأهل لمسابقة الحلم

أما عن كيفية التأهل للمسابقة، فبمجرد إلإشتراك والإجابة على سؤال واحد بشكل صحيح تعتبر مشاركًا في الحلم ومتأهل للحسب التالي، هذه هي الخطوة الثالثة، بينما تتمثل الخطوتين الأولى والثانية في الاشتراك عبر إحدى طرق المشاركة الأساسية، بالإضافة إستيفاء كافة خطوات الاشتراك المعروفة من تسجيل البيانات وغيرها، في حين يتم تحديد الفائز من خلال عملية سحب عشوائي من بين المشتركبن ممن أرسلوا على الأقل رسالة واحدة خلال فترة السحب، وممن قامو بتفعيل مشاركاتهم أو من خلال تجميع الفرص في التطبيق.

زيادة فرص الاشتراك

أوضحت مسابقة الحلم أنه يتم تسجيل كل فرصة يحصل عليها المشترك في قاعدة بيانات المشترك بمدخل جديد، وفق الضوابط والقواعد الأساسية للمسابقة، فالمشترك الحاصل على 10 فرص يتكرر رقمه في السحب عشر مرات مثلهم، والحاصل على 100 فرصة يتكرر رقمه 100 مرة في السحب على الجائزة وهكذا، وهو ما يزيد فرص اشتراكك وفوزك في المسابقة، مع العلم أن جوائز المسابقة هذا العام تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي يتم توزيعهم على جوائز متفاوتة.

ما هي تكلفة الإشتراك؟

يتم إعلان تكلفة الأشتراك في بلد المشترك حسب سعر دقيقة المحمول الدولية من دولته، أو بسعر دولار أمريكي، وهو الأمر ذاته عندما يتم الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تحميله وتثبيته عبر جوكل من خلال المنصات المختلفة، ويتم الاشتراك عبر رقم موبايلك ثم كتابة كافة البيانات الأساسية المُسجلة ثم رفع أو موافق.