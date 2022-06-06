شوف عروض بنده بالسعودية على أبل آيفون13 برو و برو ماكس لمدة أربعة أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض بنده بالسعودية على أبل آيفون13 برو و برو ماكس لمدة أربعة أيام فقط، تقدم بنده و هايبر بنده أقوى عروض بنده الحصرية بأفضل الأسعار والخصومات هائلة، حيث أعلنت شركة بنده عن أقوى عروضها لهذا الاسبوع على أبل آيفون13 برو و برو ماكس في هايبر بنده، يسري العرض في الفترة ما بين اليوم الأثنين السادس من شهر يونيو 2022 وحتى يوم الخميس الموافق التاسع من شهر يونيو 2022م.

عروض بنده بالسعودية على أبل آيفون13 برو و برو ماكس لمدة أربعة أيام فقط

أعلنت بنده اليوم الاثنين عن أقوى عروضها الحصرية المتاحة في هايبر بنده على هاتف أبل آيفون13 برو و برو ماكس بأسعار تنافسية، يمكن للعملاء متابعة عروض بنده من خلال زيارة فروع هايبر بنده المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، أو تصفح البروشور الخاص بالعروض أونلاين، جاءت اسعار الهاتف طبقًا لسعة رامات التخزين كالآتي :

أبل آيفون13 برو رامات التخزين 128 جيجا بسعر 3999 ريال، 256 جيجا بسعر 4649 ريال سعودي.

بالنسبة لهاتف أبل آيفون13 برو ماكس رامات التخزين 128 جيجا بسعر 4499 ريال، 256 جيجا بسعر 4999 ريال سعودي.

مواصفات هاتف أبل آيفون13 برو ماكس