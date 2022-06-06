نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده بالسعودية على أبل آيفون13 برو و برو ماكس لمدة أربعة أيام فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده بالسعودية على أبل آيفون13 برو و برو ماكس لمدة أربعة أيام فقط، تقدم بنده و هايبر بنده أقوى عروض بنده الحصرية بأفضل الأسعار والخصومات هائلة، حيث أعلنت شركة بنده عن أقوى عروضها لهذا الاسبوع على أبل آيفون13 برو و برو ماكس في هايبر بنده، يسري العرض في الفترة ما بين اليوم الأثنين السادس من شهر يونيو 2022 وحتى يوم الخميس الموافق التاسع من شهر يونيو 2022م.
عروض بنده بالسعودية على أبل آيفون13 برو و برو ماكس لمدة أربعة أيام فقط
أعلنت بنده اليوم الاثنين عن أقوى عروضها الحصرية المتاحة في هايبر بنده على هاتف أبل آيفون13 برو و برو ماكس بأسعار تنافسية، يمكن للعملاء متابعة عروض بنده من خلال زيارة فروع هايبر بنده المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، أو تصفح البروشور الخاص بالعروض أونلاين، جاءت اسعار الهاتف طبقًا لسعة رامات التخزين كالآتي :
- أبل آيفون13 برو رامات التخزين 128 جيجا بسعر 3999 ريال، 256 جيجا بسعر 4649 ريال سعودي.
- بالنسبة لهاتف أبل آيفون13 برو ماكس رامات التخزين 128 جيجا بسعر 4499 ريال، 256 جيجا بسعر 4999 ريال سعودي.
مواصفات هاتف أبل آيفون13 برو ماكس
- وزن الهاتف 240 جرام، وإبعاده 160.8*78.1 * 7.70ملم.
- بالنسبة لشبكات الاتصال فإن الهاتف يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع وأيضًا الجيل الخامس
- الهاتف مزود بشريحتين اتصال من نوع nano sim و esim.
- يتميز الهاتف بمقاومته للماء والغبار فيمكن وضعه تحت الماء على عمق 6 متر لمدة ثلاثون دقيقة.
- تم تصنيعه بأجود خامات الزجاج مع إطار من الاستانلس.
- يوجد عدة إصدارات منه حيث متوفر بذاكرة صلبة 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا و واحد تيرا.
- الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل كاميرا خلفية رباعية بدقة 12 ميجا بكسل.
- حجم البطارية 4373 ميللي أمبير والتي تتمكن من العمل لفترة تصل إلى ساعتين ونصف، وتتميز بخاصية الشحن السريع فهى تأتي بقوة 20 وات.
- مزود الهاتف بوسائل حماية وأمان مثل خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه من خلال الكاميرا الأمامية.
- يعمل الهاتف بأحدث نظم التشغيل ال IOS15.
- متوفر باللون الرصاصي الداكن و الازرق والذهبي والفضي والازرق الفاتح.
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