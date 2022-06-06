نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 65% تسوق قبل نهاية العروض في المقال التالي
عمر شويل - جدة في هذه الفترة يبحث الكثير من المواطنين عن أهم عروض العثيم السعودية؛ حيث تقدم الشركة في هذه الآونة مجموعة كبيرة من التخفيضات والخصومات على مختلف السلع والمنتجات، وتشمل هذه العروض كل ما يبحث عنه المواطنين السعوديين في مختلف المحال التجارية، والتي حرصت على توفيره في جميع فروعها مما يجعل العميل يتسوق بكل سهولة، وذلك لما يتميز به الهايبر من أقسام منظمة تشتمل على كافة السلع والمنتجات بشكل مستمر.
عروض العثيم السعودية
أسواق عبدالله العثيم تعد من كبرى سلاسل الأسواق التجارية بالمملكة العربية السعودية، وهي تتبع شركة عبدالله العثيم للتجارة والأسواق التابعة لها تعمل في تجارة التجزئة في كل أنواع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأنواعها، وتعتبر أسواق عبدالله العثيم من أوائل الأسواق التي عملت بالمملكة، وتوسعت تدريجيا في نشاطها حتى استطاعت أن تمتد بنشاطها في جميع أنحاء المملكة.
ولعل هذا حتميا بعد نجاح شركة العثيم الباهر في كسب ثقة المستهلك السعودي باختلاف أذواقه واحتياجاته المتنوعة، والجدير بالذكر أن أسواق عبدالله العثيم تتوافر بها كل المنتجات العالمية التي تنتجها أفضل وأشهر الشركات العالمية الكبرى، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطن السعودي من أحدث ما تنتجه خطوط الإنتاج العالمية من كافة أنواع السلع في نفس الوقت بالتزامن مع الأسواق العالمية الكبرى.
خصومات ماركت العثيم السعودي
- تنزيلات العثيم السعودية على زيتون كورسا أخضر محشي بسعر مناسب يصل إلى 14.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم من مهرجان الطازج على جبنة هنغاري بسعر مذهل يصل إلى 13.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- تخفيضات مجلة العثيم على أرز بسمتي حجم 5 كيلو بسعر مذهل يصل إلى 35.95 ريال سعودي فقط بعد الخصم.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على أرز بسمتي من مزة الوليمة ستايل مقدار 10 كيلو بسعر خرافي يصل إلى 58.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم على كيك شيكولاتة بالكريمة من نوع زود سعر العبوة الواحدة بسعر 10.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 65% تسوق قبل نهاية العروض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.