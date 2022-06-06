نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 6 يونيو 2022 احصل على خصم نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 6 يونيو 2022 من أفضل العروض التي طرحتها أسواق العثيم منذ فترة طويلة ماضية، الكثير من العملاء ينتظرون يوم الاثنين للحصول على عروض مهرجان الطازج الأسبوعي، لشراء الخضروات والفاكهة بتخفيض يصل إلى نصف السعر، والكثير من المنتجات الأخرى بسعر التكلفة، يتجدد العرض مرة واحدة أسبوعياً ولمدة يوم واحد فقط، لذا يرى البعض انها فرصة جيدة لتسوق الأغراض الأسبوعية من خضروات وفاكهة وأجبان وغيرها، في هذا المقال نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم في مهرجان الطازج الأسبوعي بالتفصيل لكافة المنتجات المشمولة بالعروض.

عروض العثيم الاثنين 6 يونيو 2022

عروض هذا الاثنين من العثيم متنوعة حتى يحصل العميل على كافة احتياجات الأسبوعية، تم توفير كافة المنتجات بجميع الفروع في أنحاء المملكة العربية السعودية، تشمل عروض اليوم مجموعة كبيرة من الخضروات والفاكهة الصيفية، عروض التفاح والكمثرى والموز، فوائد تناول الموز يومياً لا غنى عنها للكبار أو الصغار، كذلك التفاح من الفاكهة المفيدة التي يحرص الجميع على توفيرها، الخضروات اليومية مثل الفلفل والبطاطس والطماطم والخيار والثوم والبصل تشملها الكثير من التخفيضات اليوم أيضاً.

يتوفر بالفروع كمثرى روز ماري، مشمش وخوخ سكري معلب، مانجو باكستاني ومانجو سمكة، تفاح رويال جالا، تفاح أصفر، برتقال عصير، موز أفريقي، يتوفر كذلك بصل أحمر وبصل ابيض ولكن عرض نصف السعر على البصل الأحمر فقط، ثوم شبك بنصف السعر أيضاً، طماطم محمي وجزر بلدي، تتوفر بالفروع لحم عجالي بلدي بدون عظم ولحم حاشي بعظم أو بدون عظم.

عروض المخبز اليوم تشمل دوناتس بنصف السعر وكرواسون وكيكة الغابة السوداء الحجم الصغير بسعر التكلفة، هناك الكثير من التخفيضات أيضاً على أسعار الأجبان اليومية التي تلزمك من احتياجاتك الأسبوعية لوجبة الفطور، في كل عرض من عروض الطازج تتوفر عروضاً أخرى على الأدوات المنزلية، عروض اليوم تشمل قدر ضغط السيف كهربائي بسعة 8 لترات وبسعر مميز، قدر ضغط السيف العادي 7 لتر، وقدر من كاسا بونيتا.

مهرجان الطازج الأسبوعي اليوم الاثنين نصف السعر

إليكم مجلة عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2022: