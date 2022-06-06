نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان خصومات العثيم اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 في عروض الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان خصومات العثيم اليوم الإثنين، أحدث ما توفره أسواق العثيم داخل فروعها أحصل على 2 كيلو بسعر 1 كيلو إلى جانب الكثير من المنتجات المقدمة بسعر التكلفة لعروض اليوم الإثنين المقدمة إلى جانب عروضها الأسبوعية القوية على جميع احتياجات الأسرة ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أهم ما جاء بعروض الطازج المتوفرة في أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية.

مهرجان خصومات العثيم اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 في عروض الطازج

يأتي فصل الصيف بأفضل أنواع الفاكهة للاستمتاع بأحلى مذاق حيث تقدم العثيم مشمش 2 علبة بسعر واحدة ليكون الثمن 15.95 ريال سعودي وخوخ سكري علبتين بنفس السعر وللحصول على فيتامين سي بأفضل عصير برتقال منعش يوجد برتقال عصير بسعر التكلفة 2.95 ريال للكيلو كما يوجد مانجو سمكة وتفاح أخضر وغيرهم من أنواع الفاكهة الكثيرة المتواجدة داخل العروض مع الكثير من الخضروات الطازجة كما يمكنك الحصول على لحوم طازجة وهي لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر الكيلو 55.95 ريال ولحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 26.95 ريال ومتوفر بدون عظم وسعر الكيلو منه 35.95 ريال سعودي.

عروض أدوات المطبخ

يوجد عدد من الأدوات المستخدمة في المطبخ المقدمة بسعر التكلفة حيث يوجد قدر ضغط السيف 7 لتر مقدم بسعر 99 ريال فقط وبسعر 259 أحصل على قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر كما يوجد قدر كاسا بونيتا وتهتم الكثير من سيدات المنزل بأحدث الأدوات والأجهزة المقدمة والحصول عليها داخل العروض بأقل تكلفة.

خصومات قسم البهارات والمخبوزات اليومية

البهارات من أهم النكهات التي لا نستطيع الاستغناء عنها في إعداد الطعام حيث تضيف له لذة وحلاوة لا يمكن لأحد مقاومتها لذلك توفر العروض هيل زدني خمسمائة جرام مقدم بسعر 45.95 ريال سعودي وفلفل أسود مطحون بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو أما عن المخبوزات فتقدم كيكة الغابة السوداء صغيرة بسعر 19.95 ريال سعودي وكرواسون بالزبدة كما يوجد زود كريم دونات شوكولاته، وكل هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخري المقدمة في مهرجان الطازج والذي تطلقه أسواق العثيم كل يوم إثنين.