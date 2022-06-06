نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض العثيم اليوم الاثنين مهرجان الطازج على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض العثيم اليوم الاثنين مهرجان الخصومات على المواد الغذائية، تحرص أسواق عبدالله العثيم بالسعودية تقديم أقوى العروض الحصرية كل يوم اثنين من كل أسبوع على المنتجات الغذائية سواء لحوم أو خضروات أو فاكهة وغيرها من المنتجات المختلفة، وتأتي هذه العروض تحت مسمى مهرجان الطازج، تحرص أسواق العثيم على توفير جميع المنتجات الغذائية التي يحتاجها عملائها بحيث تكون طازجة وبتخفيضات وعروض حصرية بسعر التكلفة، يمكن تصفح أهم عروض العثيم أونلاين من خلال البروشور المخصص لهذه العروض، أو زيارة أي فرع من فروع العثيم، أسواق عبدالله العثيم بالسعودية تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك، فهى تأتي في المركز التاني بعد بنده من حيث المبيعات، المقر الرئيسي بالرياض وقد تم تأسيسها عام 1980م، هناك الكثير من الشركات التي تتبع شركة العثيم مثل شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، سفوري لاند، دار الخيول، معهد أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير.

تخفيضات وعروض العثيم اليوم الاثنين مهرجان الطازج على اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على العديد من الفوائد اللازمة لصحة الإنسان، فهى تحتوي على الزنك الهام جدًا لتحسين مناعة الجسم، كما أنها مصدر هام جدًا للبروتين اللازم لتقوية العظام وبها نسبة كبيرة من حمض أوميحا 3بلس الهام جدًا لصحة البشرة والشعر إعادة الحيوية والنضارة إليهم، تساعد اللحوم الحمراء في تنظيم عملية الهضم حيث أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الأحماض الأمينيية، ولقد جاءت الاسعار في متناول الجميع ” سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم 55.95 ريال سعودي، لحم حاشي بالعظم بسعر 26.95 ريال سعودي”.

أهم العروض اليوميه على الخضراوات و الفاكهة

مهرجان الطازج يقدم الكثير من الخضراوات والفاكهة الطازجة وإعدادها بشكل صحي دون أي إضافات صناعية، حيث أن تناول الفواكه يوميًا هامة جدًا للطفل لبناء جسمه بشكل سليم، لذلك فإن أسواق العثيم تقدم لهذا الأسبوع مجموعة من الخضروات والفواكه وبأسعار مخفضة في متناول الجميع، ومن عروض هذا الأسبوع كيلو برتقال عصير بسعر 2.95 ريال سعودي، سعر كيلو الموز بسعر 3.75 ريال، فلفل بارد أخضر بسعر 6.75 ريال سعودي للكيلو.