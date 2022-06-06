نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون سحري في منزلك ستحصلين على أسنان بيضاء وناصعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشعر الكثير من الأشخاص بالحرج الشديد من شكل أسنانهم ووجود بقع داكنة عليها أو وجود الإصفرار الذي يكون نتيجة عوامل وراثية تجعل الشخص يعاني من إصفرار الأسنان بالرغم من حرصه على نظافتها أو نتيجة عوامل خارجية كشرب المشروبات الداكنة أو التدخين واليوم سنقدم لكم حل بسيط وسهل للتخلص من الإصفرار والبقع الداكنة والحصول على أسنان بيضاء وناصعة. مكونات تبيض الأسنان بإستخدام الفراولة: 3 حبات من الفراولة المهروسة.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز. طريقة تبيض الأسنان بإستخدام الفراولة: نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه الفراولة المهروسة. ثم نضيف إليها صودا الخبز ونقوم بمزجهم جيدا. نقوم بإحضار فرشاة الأسنان ونغمسها في الخليط ونقوم بدعك الأسنان به جيدا. ونترك الوصفة قليلا على الأسنان ثم نقوم بغسلها. تكرر الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. مكونات تبيض الأسنان بإستخدام الليمون: ملعقة صغيرة من الكركم الناعم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الماء. طريقة تبيض الأسنان بإستخدام الليمون: نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف الكركم والملح وعصير الليمون. ثم نضيف إليهم الماء ونقوم بمزج المكونات جيدا معا. نقوم بتوزيع الخليط على الأسنان بإستخدام الفرشاة ونتركه على الأسنان لمدة خمس دقائق. نقوم بشطف الأسنان جيدا بالماء وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. مكونات تبيض الأسنان بإستخدام صودا الخبز: ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من الماء. طريقة تبيض الأسنان بإستخدام صودا الخبز: نقوم بمزج صودا الخبز بالماء ونقوم بتوزيع صودا الخبز على الأسنان بواسطة فرشاة الأسنان.

نقوم بدعك الأسنان جيدا بالصودا الخبز ثم نقوم بغسلها جيدا بالماء. مكونات وصفة تبيض الأسنان بإستخدام الميرمية: ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الميرمية المطحونة البودر. طريقة تبيض الأسنان بإستخدام الميرمية: نقوم بخلط الملح مع الميرمية جيدا نقوم بدعك الأسنان بهم جيدا يوميا. تساعد هذه الوصفة على تبيض الأسنان وأيضا تساعد في علاج مشاكل إلتهابات اللثة. مكونات وصفة تبيض الأسنان بإستخدام النعناع: ملعقة صغيرة من النعناع المطحون.

ملعقة صغيرة من زيت القرنفل. طريقة تبيض الأسنان بإستخدام النعناع: نقوم بمزج النعناع البودر بزيت القرنفل ثم نقوم بدهن الأسنان بهم جيدا. نترك الوصفة على الأسنان لمدة خمس دقائق ثم نقوم بغسيل الأسنان جيدا. مكونات وصفة تنظيف الأسنان بإستخدام بيروكسيد الهيدروجين: ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين. طريقة وصفة تنظيف الأسنان بإستخدام بيروكسيد الهيدروجين: في وعاء صغير نضيف بيكربونات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين ونقوم بمزجهم جيدا حتى يتكون لدينا عجينة لينة. نقوم بإحضار فرشاة أسنان ناعمة نقوم بغمسها في الخليط وندعك بها الأسنان لمدة دقائق. ثم تشطف الأسنان جيدا ثم نقوم بغسيل الأسنان بالمعجون اليومي وفرشاة أسنان نظيفة. تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

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