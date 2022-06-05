نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الاثنين 7 ذو القعدة 1443 مهرجان الطازج تخفيضات غير مسبوقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الاثنين والتي تعد من افضل العروض التي تقدمها اسواق عبدلله العثيم في كل اسبوع لعملائها لذالك ناك اقبال غير مسبوق عليها دائما للاستفاده منها ومن السلع التي تحتو عليها دائما حيث سنقدمها لكم كي تتعرفوا علي ما تقدمه من منتجات حيث تحتوي عروض العثيم الاثنين علي جميع السلع الغذائيه من لحوم واسماك ودواجن وايضا الخضار والفاكه الطازجه بأسعار مميزه للغايه لذالك لا تفوتكم تلك التنزيلات من العثيم.

عروض العثيم الاثنين

تعد اسواق العثيم واحده من اكبر الاسواق ومقدمي العروض والتي لها تاريخ كبير حيث تحتوي علي الالاف من العمال والفروع في جميع مدن العالم وبالتحديد من كافه المناطق في المملكه العربيه السعوديه حيث تقدم افضل خدمه لجميع المواطنين لذالك تأتي في المرتبه الاولي تقريبا لمقدمي العروض حيث يسعي كافه المقيمين دائما لمعرفه ما تقدمه من خلال عمليات البحث المتكرره عبر محرك البحث للاستفاده منها.

مجله عروض العثيم الاثنين اليوم

تتضمن مجله العرو ض كافه انواع الملابس والمستلزمات التي يحتاج اليها الاطفال وايضا الرجال والسناء من احذيه ومستحضرات تجميل كما تقدم ايضا جميع الاجهزه المنزليه والادوات الكهربائيه المميزه باسعار لن تجدونها الا في اسواق العثيم فسرعوا في الاستفاده من تلك العروض المميزه التي تقدمها قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه حيث يستمر العرض ليوم واحد فقط ولمده 24 ساعه فقط في كافه المولات والافرع.

تحتوي عروض العثيم في يوم الاثنين علي كافه انواع المعلبات حيث تقدم كافه انواع العصائر الطبيعيه حيث تحتوي علي عصير المانجو بسعر 8.95 ريال سعودي وهيل زدني بسعر 48.95 ريال سعودي فقط وتحتوي علي عصير المراعي ايضا ولبنه الصافي بسعر 11.95 ريال سعودي فقط كما تقدم القهوه الهرري العربي بسعر 36.95 ريال سعودي فقط والفلفل الاسود المطحون وكافه انواع البهارات تجدونها ضمن هذا العرض ايضا.

كما تحتوي عروض العثيم الاثنين علي كافه انواع الخضروات والفاكه الطازجه حيث تقدم بخاري حمراء وايضا الموز والتفاح والكمثري والمانجز اليمني بسعر 6.95 ريال سعودي فقط والرمان المستورد ايضا والجزر واللمون والخيار وكافه انواع المخلل المشكل والحلويات الشرقيه ايضا.