نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 خصومات مذهله تصل الي نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم والتي تعد من افضل العروض حيث تأتي في المرتبه الاولي باختيار جميع المواطنين في المملكه العربيه السعوديه لذالك لا تفوتكم الخصومات التي تقدمها علي سلعها الغذائيه حيث تحتوي علي اقوي انواع السلع الغذائيه بأسعار مخفضه كي يستفيد الجميع من تلك المنتجات التي تحتوي عليها في العرض الاسبوعي والذي يستمر حتي نهايه الاسبوع فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه.

عروض بنده اليوم الاثنين

تتضمن عروض بنده جميع انواع الادوات المنزليه بكافه انواعها حيث تقدم الكرسي وحافظه الطعام وايضا الفرن الكهربائي والمايكروويف وصانعه القهوه موزع المياه وجميع انواع الشاشات التليفونيه بكافه انواع ايضا الجوالات حيث تحتوي علي جوال نوكيا وهاتف اوبو وريلمي ايضا والعديد من الاجهزه الاخري التي تجدونها مرفقه ضمن هذا العرض الذي نقدمه لكم من خلال هذا المقال.

مجله عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع انواع المواد الغذائيه الهامه للغايه حيث تقدم اقوي التنزيلات علي ورق العنب المعلب بسعر 11.95 ريال سعودي فقط وطماطم مقشره ايضا بسعر 9.95 ريال سعودي فقط ومعجون الطماطم وشطه حاره وخليط الكيك والعسل الاسود ومكدوس ومخلل مشكل وحلاوه ساده طحينيه ايضا كما تحتوي عروض بنده اليوم علي مرتديلا بقري قليل الدسم وزيتون اخضر بسعر 16.95 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي ايضا علي كافه المؤكولات البحريه الهامه للغايه حيث تحتوي علي قاروص بحري بسعر 19.95 ريال سعودي فقط وفيله قاروص بسعر 42.95 ريال سعودي فقط وروبيان مزرعه بسعر 39.95 ريال سعودي وسلمون نرويج والجبري المطبوخ بسعر لا يقبل المنافسه حيث تقدمه بسعر 27.95 ريال سعودي وكافه انواع سمك التونا وبياض الحمام ايضا تجونه ضمن عروض بنده اليوم وكذالك سمك الشيم بسعر 7.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي ايضا عروض بنده علي الكيك الانجليزي بالجوز وايضا كرواسون فرنسي بسعر 11.95 ريال سعودي وجميع انواع البقوليات والمكسرات وونات بالشوكلاته حيث تقدم ايضا تورتيلا الامراء بسعر 6.95 ريال سعودي فقط وايضا القرفه المطحونه والجوز الامريكي واللوز الابيض بسعر 59.95 ريال سعودي وكافه انواع الكمون والبهارات كما تقدم ايضا الفول المجروش مصري بسعر 7.95 ريال سعودي