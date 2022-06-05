نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطير جدا انقذ نفسك وأولادك قم بوضع عملة معدنية في الثلاجة قبل مغادرة المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما يحدث أن يتم ترك المنزل سواء للسفر أو لزيارة احد الأقارب لعدة أيام، وقد يتم ترك الفريزر أو الثلاجة ممتلئة بالعديد من الأطعمة المجمدة، وعند العودة يتم استخدام هذه الأطعمة وطهيها، ولكن قد يكون في ذلك خطورة على صحة جميع أفراد الأسرة، فقد يكون تم انقطاع التيار الكهربائي خلال هذه الفترة بدون أن يعلم بذلك احد، ولذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية التعرف على ذلك وكيفية حل هذه المشكلة بكل سهولة تابعونا في هذا المقال.

وضع عملة معدنية في الثلاجة قبل مغادرة المنزل

قبل القيام بالسفر أو مغادرة المنزل لأي شيء ما لابد من القيام بعمل حيلة بسيطة يمكن من خلالها معرفة هل بالفعل قد تم انقطاع التيار الكهربائي لوقت طويل خلال هذه المدة، وذلك بغرض التأكد من جودة المأكولات المتواجدة في الفريزر حتى لا يتم استهلاكها وهي غير صالحة، وطريقة استخدام هذه الطريقة كالآتي: