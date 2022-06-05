نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول وفرص كبرى للربح لعشرة آلاف فائز othaim mall offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرص كبيرة للربح لعشرة آلاف شخص للحصول على نصف قيمة مشترياتهم مجاناً من العثيم مول هذا الأسبوع، وقد بدأت أسواق عبد الله العثيم في الإعلان عن بعض الفائزين الذين استرجعوا نصف قيمة ما قاموا بشرائه مجاناً، يطرح العثيم دائماً الكثير من العروض والتخفيضات بشكل أسبوعي، كما يعرض يوم الإثنين عروض المنتجات الطازجة مع تخفيضات على منتجات مختارة، كما يقدم عروضاً خاصة ليومي الجمعة والسبت تحت شعار أسعار مجنونة، وقد زاد عدد فروع مجموعة أسواق العثيم داخل السعودية ليصل إلى 284 فرعاً، يعرض داخلها العديد من السلع الغذائية والتجهيزات المنزلية والإلكترونيات، وفيما يلي بعض من العروض المتاحة داخل مجلة عروض العثيم الأسبوعية. عروض العثيم مول احصل على خصم مميز على قدر ضغط بلاكستون 15 لتر بسعر 119 ريال للحبة بدلاً من 182 ريال.

عرض على طقم قدور رويال فورد غير لاصق مكون من ثماني حبات بسعر 125 ريال بدلاً من 189 ريال.

قدر ضغط السيف ألمونيوم سعة 25 لتر بسعر 239 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

احصل على قدر بلاك ستون بالإضافة إلى مقلاة سعر الطقم 55 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

اشتري ترمس رويال فودر سعة لتر بسعر 36 ريال للحبة بدلاً من 49 ريال، أو سعة 1.6 لتر مقابل 42 ريال بدلاً من 62 ريال بخصم عشرين ريال سعودي.

وفر مع العثيم واشتري مقلاة رويال فورد بغطاء بسعر 32.95 ريال للحبة مقاس 24 سم بدلاً من 42 ريال، أو حبة مقاس 26 سم بسعر 36.95 ريال بدلاً من 48 ريال سعودي. أسواق العثيم وليمة رقائق بف باستري وزن 400 جرام مقابل 4 ريال بدلاً من 6.5 ريال للحبة.

احصل على ناجت دجاج السنبلة وزن 400 جرام مقابل 12.25 ريال بدلاً من 18.5 ريال سعودي.

السنبلة فاصوليا خضراء أو بازلاء أو بازلاء مع جزر وزن الحبة 800 جرام بسعر 10.25 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

ستربس الدجاج 750 جرام سعر الحبة 30.95 ريال بدلاً من 39.5 ريال.

رقائق بف باستري 800 جرام مقابل 11.75 ريال بدلاً من 16.75 ريال سعودي. عروض العثيم شاي ليبتون فرط 400 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 18.5 ريال.

ذوق قهوة عربية 250 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 21.25 ريال سعودي.

اشتري شراب أوريجنال مانجو 1.4 لتر مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12 ريال للحبتين.

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