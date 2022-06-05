نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على اللحوم والخضروات الطازجة تصل إلى 60% في المقال التالي
عمر شويل - جدة هايبر بنده يكون من الأسواق الشهيرة والكبيرة للغاية، فهو يقوم بخدمة مائة وستون مليون عميل أو أكثر يكونوا متواجدين في المملكة العربية السعودية مع الأشخاص والمقيمين في جمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يكون من القطاعات الرائدة والضرورية المتخصصة في مجال التجزئة، كما أن الهايبر لديه سجل رائع وكبير يعود لسنة 1978، وأيضًا فإن عمل سوق بنده الخاص به يكون يختص تحت قطاع التجزئة صافوا التي تعد من القطاعات الضرورية والهامة لشركة بنده.
عروض بنده السعودية
هايبر بنده يختص بقطاع التجزئة، وكذلك فإن السوق لديه أعمال قوية وكثيرة بين كافة المتاجر وكذلك فإنه لديها مجهودات عظيمة ورائعة بين الشركات، وذلك لتشييد شركة تكون ناجحة وأيضًا قوية بين جميع الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.
كذلك فإن هايبر بنده يتضمن على العلامات القوية والكبيرة بين جميع المتاجر المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما مهدت الشركة طريقها لبناء تصورات إيجابية كثيرة للعلامات التجارية المتعددة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- كاتشب الطماطم من النوع تريفا مقدار 340 جرام يكون بسعر 3.25 ريال سعودي بدلًا من 4.95 ريال سعودي.
- الفطر الكامل من النوع هيبا عدد ثلاثة حبات مقدر 357 جرام يكون بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 24.75 ريال سعودي.
- عدد اثنان قطعة من لحم التونا الخفيف بالزيت النباتي من النوع ألوها عدد اثنان قطعة مقدار 185 جرام تكون بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
- 180 جرام من قطع اللحم التونا الخفيف من النوع المواسم عدد ثلاثة حبات تكون بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- 2 * 160 جرام من سلطة الخضار مع التونا نوعها ريو ماري مع خلطة الذرة تكون بسعر 19.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي.
- سعر لحم التونا الخفيف لايت في زيت الزيتون من النوع ريو ماري مقدار 80 جرام عدد 3 + 1 يكون 20.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- مزيل العرق من النوع نيفيا رول أون مقدار 50 مل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
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