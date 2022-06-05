نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات كبرى من أسواق العثيم وفرص مذهلة للربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم هذا الأسبوع مئات العروض على المنتجات الغذائية مثل اللحوم والخضراوات الطازجة والمجمدة، وأنواع متعددة من مستلزمات المطبخ والتجهيزات المنزلية، كذلك توجد تخفيضات على المخبوزات والحلويات والشامبوهات والسلع مختلفة المتعلقة بالكبار والصغار مثل الكريمات والزيوت للعناية بالشعر والبشرة و هواتف المحمول الذكية، ويقدم العثيم مول أقوى العروض والمفاجآت الحصرية حيث يمكنك التسوق من العثيم مول والحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجات أسرتك واسترجاع 50٪ من مشترياتك قم الآن بالتسوق وقم بالأستمتاع بأفضل العروض الحصرية، وتكون العروض سارية من 1 يونيو الموافق الموافق يوم الأربعاء إلى 7 يونيو الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية. أسواق العثيم محضر قهوة نيكاي سعر الحبة 55 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي.

احصل على صانعة قهوة نيكاي 3 × 1 مقابل 249 ريال بدلاً من 439 ريال.

اشتري خبازة السيف الكهربائية بسعر 195 ريال سعودي للحبة بدلاً من 249 ريال.

مقلاة دوتس الكهربية لقلي البطاطس ديجتال بقوة 1800 واط مقابل 239 ريال للحبة بدلاً من 310 ريال.

عجانة جي في سي سعر الحبة 279 ريال بدلاً من 349 ريال.

شواية دوتس الكهربائية بقوة 2000 واط سعر الحبة 95 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي.

خلاط كينود مع مطحنة سعر الحبة 139 ريال بدلاً من 179 ريال.

مكواة جي في سي بخار 1.3 لتر سعر الحبة 105 ريال بدلاً من 149 ريال. عروض العثيم أرز ملك الأرز بسمتي هندي مزة وزن الكيس 10 كيلو جرام مقابل 66.95 ريال بدلاً من 77.75 ريال سعودي.

شراب كاكاو هننز وزن 227 جرام سعر الحبة 27.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

مهران مسحوق الكري 400 جرام سعر الحبة 10.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

هونيج لقمة القاضي وزن نصف كيلو جرام مقابل 4.95 ريال بدلاً من 9.25 ريال للحبة.

حلاوة سادة وزن نصف كيلو جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

دبس رمان لبنان جنى عبوة 300 مل سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 15.25 ريال.

عسل نحل جبلي روستكو عبوة وزن نصف كيلو جرام بسعر 24.95 ريال للحبة بدلاً من 42.5 ريال. العثيم مول زود باوند كيك فانيليا بسعر 9.95 ريال بدلا من 12.95 ريال سعودي.

احصل على شابورة دقيق القمح وزن 300 جرام مقابل 5.5 ريال بدلاً من 8.95 ريال للكيس.

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