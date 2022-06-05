شوف أهلاً بالصيف عروض حصرية ومميزة من أسواق بن داود بأقوي الأسعار المميزة

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عمر شويل - جدة عروض أسبوعية مع عروض منتصف بعرض واحد فقط تقدمه لكم أسواق بن داود، وتقدم أيضاً عروض مستمرة لمدة ثلاث أيام، متاح أيضاً عروض 1 + 1 مجاناً، كما تقدم خصومات تصل إلى 50% على بعض البقالة، كما تقدم لكم عروض حصرية للأعضاء بأسعار مميزة، متوفر لمدة أربع أيام عروض خاصة على الخضروات والفاكهة، أستمتعوا بشراء العروض قبل نفاذ الكمية. أهلاً بالصيف عروض حصرية ومميزة من بن داود بأقوي الأسعار حصري للأعضاء بربيكان عصير شراب شعير متنوع 6 قطع × 330 مل، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 32.00 ريال.

شيبسي / شيتوس / ليز ماكس، متنوع 2 + 1 مجاناً شكل ونوع، بسعر 14.95 ريال.

فيري بلاس سائل غسيل الصحون، 1250 مل جديد بقوة بديلة للمبيض بسعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 28.50 ريال.

فيري بلاس سائل غسيل الصحون، 1250 مل جديد بقوة بديلة للمبيض سعر ال3 قطع 39.95 ريال بدلاً من 85.50 ريال.

عبوة التوفير وخصم يصل إلى 50% بوك جبنة كريم قابلة للدهن 2 قطعة × 900 جرام، بسعر 33.95 ريال بدلاً من 71.50 ريال. عروض حصرية للأعضاء من أسواق بن داود ثلاث حبات فقط لكل عميل أشتري ستيفيانا المحلي 125 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.

شاي ربيع الأصلي متنوع 200 جرام، متاح شراء 2 حبة لكل عميل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

سكر الأسرة ناعم / خشن، وزن الكيس 10 كيلو بسعر 24.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

عبوة التوفير المراعي حليب مكثف 5 + 1 مجاناً × 170 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.

بندق مقشر أبيض أو أحمر سعر الكيلو 12.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.

معمول كحك مصري 1 كيلو، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 39.00 ريال.

غزال جبنة قشقوان، سعر الكيلو 40.95 ريال بدلاً من 54.75 ريال.

سمك سلمون كامل، متوفر فقط في فروع محددة سعر الكيلو 59.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال. عروض خضروات وفواكه متوفره لمدة 4 أيام من أسواق بن داود ملفوف سعر الكيلو 1.50 ريال.

تفاح أحمر مستورد سعر الكيلو 7.95 ريال.

مانجو هندي مشكل سعر الكيلو 19.95 ريال.

جرز أصفر سعر الكيلو 3.95 ريال.

فلفل رومي أصفر وأحمرسعر الكيلو 7.95 ريال.

أفوكادو سعر الكيلو 4.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية بن داود سيبلو سمك فيلية سلمون 450 جرام بسعر 78.95 ريال بدلاً من 140.75 ريال.

ماكين بطاطس مقطعة رفسعة / مستقيمة بوزن 2500 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

فول الصويا فوديز 454 جرام، بسعر 15.95 ريال بدلا من 25.75 ريال.

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