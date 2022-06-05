نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 مهرجان التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد مرتفع من المواطنين في الايام الاخيره لمعرفه المنتجات التي تقدمها وتحتوي عليها عروض العثيم الطازج والتي سوف نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني كي تستفيدوا منها وتوفرو المال حيث تعد اسواق عبدلله العثيم من اشهر الاسواق في المملكه العربيه السعوديه والتي تقدم افضل السلع الغذائيه والادوات المختلفه والتي لا غني عنها في اي منزل لذالك نقدمها لكم في يوم الاثنين كي تتعرفوا عليها وتسفيدوا منها اقصي استفاده قبل انتهاء العرض.

عروض العثيم الطازج اليوم

تشمل مجله عروض العثيم جميع الفواكه والخضار واللحوم وايضا الاجهزه المنزليه والتي سوف تجدونها ضمن هذا المقال كي تتعرفوا عليها قبل انتهاء العرض الذي يستمر ليوم واحد فقط حيث تقدم اسواق ومتاجر ومولات العثيم افضل واجود انواع السلع الغذائيه بخصم غير مسبوق في الفتره الاخيره لذالك هناك اقبال لمعرفه عروض العثيم الطازج وما تقدمه دائما في كل يوم اثنين من كل اسبوع وايضا من عروض اسبوعيه مميزه للغايه.

مجله عروض العثيم الطازج الاثنين

تتضمن عروض العثيم اقوي التنزيلات علي كافه الفواكه حيث تقدم التفاح والكمثري والبطيخ وجميع انواع الجبن والالبان والمشروبات والمياه المعدنيه ايضا والعديد من السلع الاخري كالخضار حيث تقدم الخس واللوبيا الخضراء وجميع انواع البقوليات والمكسرات كاللوز وايضا الاجهزه المنزليه بكافه انواعها والتي تلزم كل منزل حيث تقدم الفرن الكهربائي والشاشات والجوالات ايضا بخصم يصل الي نصف الثمن.

تشمل عروض العثيم جميع انواع الدونات فانسي 4 قطعه وزود خبز تورتيلا ايضا ابيض كبير 6 حبه بسعر مميزللغايه حيث تقدمه عروض العثيم بسعر 5.95 ريال سعودي والكيك السوداء صغيره بسعر 19.95 ريالس عودي وزود بقلاوه جوز الهند والفول السوداني ايضا وزود خبز ابيض شرائح وزود كروساون بسعر 4.95 ريال سعودي فقط والعيد من السلع الاخري لتي تجدونها ضمن هذا المقال.

تشمل ايضا عروض العثيم الطازج اليوم كافه انواع الخضار حيث تحتوي علي الخيار الطازج بسعر 2.95 ريال سعودي وملفوف محشي بسعر 1.95 ريال سعودي والجزر البدي ايضا والليمون بسعر 2.95 ريال سعوديكما تحتوي علي الثوم والباذنجان اسود رومي وسط بسعر 2.95 ريال سعودي فقط وبخاري حمراء ومانجو يمني قلب الثور والموز وايضا الاناناس والروان بسعر 10.95 ريال سعودي فقط.