نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 الموافق 7 ذو القعدة مهرجان التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم الاثنين والتي تعد من اقوي العروض التي تقدها جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم في كل يوم اثنين من كل أسبوع حيث تتضمن افضل الخصومات المميزة للغايه بأسعار مميزه للغايه حيث يرغب الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل مدن المملكة العربية لمعرفه تلك المنتجات وأسعارها كي يتمكنو من شرائها وتوفير المال نظرا لارتفاع الأسعار علي جميع المشتريات في الفترة الأخيرة لذالك لا تفوتكم عروض العثيم اليوم.

عروض العثيم الاثنين

تتضمن عروض العثيم كافه أنواع الأدوات المنزلية الهامة والتي لا غني عنها حيث تقدم لجميع المواطنين كافه مستلزماتهم دائما في العروض الأسبوعية وأيضا في العروض اليومية التي تقدمها في جميع الأيام حيث تحتوي علي العديد من السلع الغذائية كالخضار والفاكه وأيضا المعلبات الغذائية وجميع أنواع البقوليات كالعدس والفاصوليا والحلويات والمشروبات الهامة في فصل الصيف والعديد من السلع الأخري التي تجدونها ضمن هذا العرض.

مجله عروض العثيم اليوم الاثنين

تشمل أسواق العثيم كافه ما يحتاج إليها أفراد الأسرة من ملابس وأيضا احذيه وجميع أنواع المعقمات وأيضا الكريمات والزيوت بمختلف أنواعها كما تقدم الأجهزة الكهربائية والتي تحتاج إليها جميع النساء في المطبخ وأدوات تجهز العرائس أيضا تجدونها ضمن هذا العرض والذي يبحث عليه عدد كبير للغايه في المملكة العربية السعودية لذالك تابعوا هذا المقال الذي سنقدم لكم فيه كافه السلع بأسعارها كي تستفيدوا منها.

تشمل عروض العثيم جميع أنواع المنتجات والسع الغذائية الهامة والطازجه والتي يفضلها كافه أفراد الأسرة حيث تقدم البطيخ بسعر 2.95 ريال سعودي فقط وشمام بلدي بسعر 2.95 ريال سعودي والخوخ المعلب بسعر 7.95 ريال سعودي والمشمش بسعر 14.95 ريال سعودي كما تحتوي علي جميع أنواع اللحوم حيث تحتوي علي اللحم الحاشي بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي ومفروم اللحم البقري البرازيلي أيضا.

وكافه الأجهزة المنزلية بأسعار مميزه للغايه حيث تقدم صانعه الطعام الكينود بسعر 269 ريال سعودي فقط وميكروويف السيف بسعر 249 ريال سعودي ومقلاه ايبو وكافه أنواع الطرشي والمخلل حيث تقدم عروض العثيم الطازج مكدوس بسعر 21.95 ريال سعودي فقط والجبن أيضا بكافه أنواعه واللبنة الطازجة والحلاوه الطحينية السادة بسعر 8.95 ريال سعودي فقط وشيبه الجبن الزهار ملح خفيف بسعر 19.95 ريال سعودي.