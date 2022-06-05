شوف خصومات فورية وقوية في هايبر السعودية اليوم على كافة المنتجات

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عمر شويل - جدة هايبر بنده السوق رقم واحد في المملكة العربية السعودية يوفر لعملائه كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها كل منزل ومن مختلف الماركات العالمية. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية تخفيض على المفروم البقري المبرد البرازيلي بوزن كيلو جرام. خصم كبير على مكعبات لحم بقري مبرد برازيلي بوزن كيلو جرام. متاح فخد خروف أسترالي مبرد بالعظم بوزن كيلو جرام. يوجد كفتة بقري مبرد برازيلي بوزن كيلو جرام. تخفيض كبير على فخذ خروف أسترالي بدون عظم مبرد بنده كيلو جرام. متواجد أرجل دجاج مقدم من التنمية بوزن 450 جرام. يوجد سيقان دجاج مقدمة من التنمية بوزن 450 جرام. متاح أفخاذ دجاج مقدمة من التنمية بوزن 450 جرام. متوفر كرتونة دجاج من دو بوزن الواحدة 1100 جرام في عدد 10 قطع. متواجد صدور دجاج طرية مقدمة من ساديا بوزن 2 كيلو جرام. متوفر جبنة موزاريلا من فرسانا بوزن كيلو جرام. متاح عسل طبيعي الشفاء بوزن 500 جرام. متواجد زبدة طبيعية غير مملحة من المراعي 3×100 جرام. يوجد زيت زيتون بكر ممتاز مقدم من أوندوليفا بوزن 500 مل. متاح ورق عنب ناعمة وطرية من السوسن بوزن 908 جرام. متوفر تونة خفيفة من قودي بوزن 185 جرام عدد 3 قطع. يوجد أرز مصري جرين فارمز بوزن 5 كيلو جرام. متواجد سمن نقي من المراعي بوزن 800 جرام. متوفر كريمة البندق والكاكاو من بنده بوزن 350 جرام. تخفيض على لبنة تركية من داري بوزن كيلو جرام. خصم على صدور رومي مدخن ستربس بيبي بوزن كيلو جرام. متوفر صدر حبش مدخن حلواني اخوان بوزن كيلو جرام. متاح حلاوة طحينية سادة من الجميل بوزن كيلو جرام. يوجد زيتون أسود أسباني كوبوليفا بوزن كيلو جرام. متوفر زيتون أخضر شرائح من أليسا بوزن كيلو جرام. متواجد بسكويت مصري طويل بوزن كيلو جرام. تخفيض على كرواسون فرنسي طازج 30 جرام×10 قطع. يوجد مافن بالفانيليا وبالشوكولاتة 3 قطع × 70 جرام. متوفر جبنة كاميمبيرت بري يستيج بوزن 125 جرام. يوجد جبنة فالبريسو فيتا الطعم بوزن 200 جرام. متاح جبنة مثلثات بريزيدن 8 قطع بوزن 120 جرام. متوفر جبنة كريم قابلة للدهن إيلي أند فاير بوزن 150 جرام.

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