نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده حتى 57% على الأجهزة الكهربائية والجوال حتى نهاية يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده حتى 57% على الأجهزة الكهربائية والجوال حتى نهاية يونيو، حيث توفر بداية من هذا الأسبوع خلاط مع وعاء كولين 150 واط بسعر 69 ريال بدلا من 95 ريال خصم 28%، وتتوفر مقلاة عميقة غير لاصقة مع غطاء مستر كوك 34 سم بسعر 65 ريال بدلا من 89 ريال خصم 25%. كما توفر قدر ضغط مستر كوك سعة 11 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال خصم 42% ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده.

عروض بنده تخفيضات الأجهزة والجوال

تتوفر عصارة سنكور بسعر 159 ريال بدلا من 269 ريال خصم 41%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية شهر يونيو عصارة كينوود سعة 1 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 36%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده قبلية بدون زيت سنكور سعة 2 كيلو جرام بسعر 159 ريال بدلا من 359 ريال خصم 57%، يتوفر قدر ضغط كهربائي باليوم سعة 8 لتر بسعر 329 ريال بدلا من 579 ريال خصم 43%.

تتوفر غلاية كهربائية كولين سعة 1.7 لتر بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط سنكور سعة 1.75 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 189 ريال خصم 53%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن شهر يونيو غلاية كهربائية اريتي بسعر 49 ريال بدلا من 109 ريال خصم 55%، يتوفر ميكرويف كينوود سعة 20 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 449 ريال خصم 40%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء تلفزيون دورا 58 بوصة يدعم تقنية 4K، ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده بسعر 1399 ريال بدلا من 2599 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة سمارت اندرويد، التلفزيون يدعم تقنية 4K UHD ويبلغ سعره 2599 ريال بدلا من 3499 ريال مع خصم يصل إلى 26% من السعر الأساسي.

عروض بنده على الجوال

يتوفر شاومي ريدمي نوت 10 اس سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده مع كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 849 ريال بدلا من 949 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج اي 12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال بدلا من 599 ريال.

يتوفر تابلت الكاتيل سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام حجم 8 بوصة بسعر 399 ريال بدلا من 449 ريال خصم 11%، تتوفر ضمن خصومات شهر يونيو المذهلة سماعة باللون الاسود إنفينكس بسعر 109 ريال بدلا من 139 ريال خصم 22%، تتوفر سماعات ابل بودس الجيل الثالث بسعر 749 ريال بدلا من 849 ريال خصم 12% ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده.