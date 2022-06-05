شوف أقوى عروض العثيم الجديدة تحت شعار استرجع 50% من مشترياتك على مختلف المنتجات والأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim

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عمر شويل - جدة عروض العثيم تستمر للأسبوع الثاني على التوالي بتقديم أفضل وأقوى العروض المميزة على مختلف المنتجات العالمية. حيث يقدم هذا الأسبوع تخفيضات مذهلة مستمرة من الأسبوع الماضي تحت شعار استرجع 50% من مشترياتك في جميع متاجر العثيم في المملكة العربية السعودية. كما نستعرض لكم من خلال مجلة العثيم مجموعة من أفضل الباقات المتنوعة على الأجهزة المختلفة، وكذلك على أهم السلع الغذائية المهمة بعروض حصرية لن تجد لها مثيل في أي مكان لا تفوت العرض. أقوى عروض العثيم على السلع الغذائية تحت شعر استرجع 50% من مشترياتك اشتري قهوة نسكافية كلاسيك، بوزن 200 جم، للحبة بسعر 19.50 ريال بدلاً من 30.95 ريال سعودي. كما يتوفر لكل عميل 3 حبات.

خصم 14.45 ريال على أرز أبو كاس مزة هندي بسمتي، للكيس بوزن 5 كيلو جرام. بسعر 29.50 ريال بدلاً من 43.95 ريال سعودي. متوفر لكل عميل 2 ربطة من مناديل وجه فاين 80 حبة 7+3 حبة مجاناً فلافي 10*15 منديل، للربطة بسعر 17.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الجبارة على الأجهزة الإلكترونية اشتري هاتف فيفو موبايل واي 15 س، حيث يحتوي على شاشة مساحتها 6.5 بوصة. كما يتوفر به رامات بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة داخلية مساحتها 32 جيجا بايت. بسعر 515 ريال سعودي.

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