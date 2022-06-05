نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لفصل الصيف وتنزيلات وخصومات هائلة على السلع الغذائية الطازجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الاثنين وعروض الصيف خلال شهر يونيو 2022، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن العروض والتخفيضات التي تقدمها أسواق عبدالله العثيم السعودي خلال فصل الصيف، وذلك لأن هذه العروض تتم خلال شهر يونيو من كل عام، واليوم وخلال هذا الموضوع سأتحدث عن عروض وتخفيضات أسواق عبد الله العثيم السعودية خلال شهر يونيو 2022، سوف اتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل بعض الشيء.
عروض العثيم الطازج الشهيرة وخصومات رهيبة على السلع الغذائية الطازجة
تخفيضات العثيم ومهرجان الطازج العثيم
أسواق العثيم السعودية واحدة من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية والتي تختص بالتجزئة الغذائية، وتوجد أسواق عبدالله علي العثيم داخل المملكة العربية السعودية منذ السبعينات من القرن الماضي.
يوجد له عدد كبير من الفروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية والوطن العربي ولكن الفرع الرئيسي لهذه الشركة موجودة داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويوجد داخل هذه الأسواق مجموعة كبيرة من المنتجات التي تحتاج إليها كافة المنازل.
عروض العثيم الاثنين وعروض الصيف خلال شهر يونيو 2022
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض المتميزة هذه الأيام، وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة بشيء من التفصيل:
- عروض اسواق العثيم زيتون الريف يوناني ماموث سعر الكيلو 23.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم شبيهة جبنة جرين لاند سعر الكيلو 20.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم زيتون كالاماتا مخلي سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب شبيه لبنة فود غايت هنغاري سعر الكيلو 20.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم قهوة نسكافيه كلاسيك 200 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شكولاته نوتيلا برطمان 825 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم أرز مزة بسمتي 5 كجم بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه صابون تايد مركز 7 كجم بسعر 47.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم مناديل للوجه فاين بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم تونة جرين فارمز قطع 180 جرام 3 قطع بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 57.95 ريال سعودي.
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