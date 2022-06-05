نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط أيفون ١٣ برو ماكس سعة ٢٥٦ جيجابايت من نون السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن تقسيط أيفون ١٣ برو ماكس الذي يعتبر أحدث الهواتف الذكية من شركة آبل الأمريكية، وهذا الجوال يتميز بالمتانة والقوة ودقة التصنيع، وهذه الهواتف يعتبرها الكثيرين من المواطنين في دول الخليج العربي مظهر من مظاهر التطور التكنولوجي والتحضر، ويأتي الهاتف بالعديد من المزايا التي تجعله أقوى الهواتف الذكية التي توجد بالأسواق خلال هذه الفترة، حيث يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على كاميرات سينمائية رائعة تجعلنا نشاهد مقاطع الفيديو بصورة نقية وواضحة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وتقسيط أيفون ١٣ برو ماكس.

تقسيط أيفون ١٣ برو ماكس من نون السعودية

سوف نقدم لكم خطوات تقسيط iPhone 13 pro Max من شركة نون السعودية وهى كما يلي:-

يبلغ سعر الجوال قبل الخصم 5699 ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم يبلغ 5099 ريال سعودي.

قيمة الخصم 10% أي ما يعادل 600 ريال سعودي.

قيمة القسط الشهري 425 ريال سعودي من شركة نون بدون أي فوائد.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للجوال 256 ريال سعودي.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

يحتوي جوال أيفون 13 برو ماكس على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-

الهاتف يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال والتي من أهمها شبكة الجيل الخامس. يأتي الجوال بعدد ٢ شريحة اتصال، الشريحة الأولى من نوع Nano SIM، والشريحة الثانية من نوع eSim. الجوال يدعم خاصية الاتصال قريب المدي NFC. واجهة الجوال تأتي من زجاج الغوريلا، والظهر يأتي مصنوع من الزجاج، كما يأتي الإطار الجانبي مصنوع من الاستانلس ستيل المقاوم للصدأ. الهاتف يدعم مقاومة الغبار والماء حتى ٦ متر بشهادة الـ IP68. يدعم الجوال خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا كارد والماستر كارد. شاشة الهاتف من نوع Liquid Retina XDR mini، وتبلغ مساحتها 6.7 بوصة. معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، كما تبلغ دقتها 2778*1284 بكسل. يحتوي الجوال على أربعة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية، الأول يأتي بذاكرة حجمها 128 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة حجمها ٢٥٦ جيجابايت، والثالث يأتي بذاكرة حجمها ٥١٢ جيجابايت، والرابع يأتي بذاكرة حجمها ١ تيرا. يحتوي الجوال على ذاكرة عشوائية يبلغ حجمها ٨ جيجابايت. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Apple A15 Bionic بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU خماسي النواة. يأتي الجوال بأربعة كاميرات خلفية بدقة ١٢ ميجا بكسل. تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة الـ 4k. الجوال يأتي بـ ٢ كاميرا أمامية، كما تدعم التصوير بجودة الـ 4k.

مميزات أيفون ١٣ برو ماكس

يحتوي الجوال على العديد من المزايا وهى كما يأتي:-