شوف عروض الأسبوع الثاني من Panda على الأجهزة المنزلية وأربح 5000 ريال

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عمر شويل - جدة تقدم أسواق بنده وهايبر بنده عروضها الأسبوعية وتستمر للأسبوع الثاني على التوالي بالتخفضيات الكبري على جميع السلع والأجهزة الكهربائية والأليكترونية وأدوات المطبخ، وتقدم خصم يصل إلى 300 ريال على التلفزيون ماركة توشيبا، وتقدم خدمة التوصيل والتركيب مجاني على جميع الشاشات، أختار من بين العديد من العروض المميزة، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع بنده. عروض الأسبوع الثاني من Panda على الأجهزة المنزلية وأربح 5000 ريال مقلاية جرانيت غير لاصقة مع غطاء من مستر كوك، بسعر 55.00 ريال بدلاً من 85.00 ريال.

مقلاية للكريب غير لاصقة من مستر كوك، بسعر 85.00 ريال بدلاً من 120.00 ريال.

مقلاية عميقة جرانيت غير لاصقة مع غطاء مستر كوك، مقاس 34 سم، بسعر 65.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.

زمزمية مياه ستيل سعة 1.9 لتر، بمقبض شاها بسعر 95.00 ريال بدلاً من 135.00 ريال.

صينية للبيتزا جرانيت غير لاصقة مستر كوك، بسعر 35.00 ريال بدل من 51.00 ريال.

قدر ضغط مستر كوك سعة 11 لتر، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 169.00 ريال. عروض قوية من شاشات التلفزيون وخدمة التوصيل والتركيب مجاناً من أسواق panda تلفزيون إمبكس جلوريا، حجم الشاشة 65 بوصة بسعر 1799.00 ريال بدلاً من 2409.00 ريال.

تلفزيون TCL حجم الشاشة 70 بوصة، UHD، بسعر 2999.00 ريال بدلاً من 4099.00 ريال.

حصري للأعضاء تلفزيون دورا، 58 بوصة بسعر 159.00ريال بدلاً من 229.00 ريال.

مضخم صوت سكاي ورث، بسعر 299.00 ريال بدلاً من 449.00 ريال. أجهزة إليكترونية متنوعة من أسواق panda تابلت الكاتيل، بسعر 399.00 ريال بدلاً من 499.00 ريال.

شاحن ماغسيف أبل، بسعر 169.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

سماعة بلوتوث لاسلكية من إنفنكس، لون أسود بسعر 109.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.

راوتر محمول زد تي إي ZMT، بسعر 219.00 ريال بدلاً من 249.00 ريال.

تاب سامسونج جالاكسي تاب A8، بسعر 949.00 ريال بدلاً من 1049.00 ريال. أجهزة كهربائية متنوعة من أدوات المطبخ قلاية بدون زيت بالسون، سعة 5 لتر، تعمل بقوة 2000 وات، بسعر 319.000 ريال بدلاً من 549.00 ريال.

قلاية بدون زيت سينكور، 2 كيلو، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 359.00 ريال.

خلاط يدوي كي أون، يعمل بقوة 300 وات، بسعر 49.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال.

خلاط كليك أون، يعمل بقوة 350 وات، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 89.00 ريال.

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