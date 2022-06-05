شوف بنده عروض السعودية من اليوم وحتى نفاذ الكمية Panda من مجله بنده الأسبوعية

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عمر شويل - جدة توجد أيضاً داخل فروع بنده ماركت Panda market مجكوعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المشروبات بأنواعها، وخصومات أخرى منهم على أسعار منتحات مختلفة أخرى من: منظفات، وأدوات عناية، وشنط للوازم السفر والحدائق، وغيرهم، وغيرهم من خصومات أخرى.

بنده عروض السعودية في مدن المملكة العربية السعودية

تتوفر داخل فروع بندة ماركت Panda market عدة خصومات على أسعار المشروبات المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر أكياس الشاي الأخضر والنعناع من توينجز، وعروض أخرى منهم على سعر القهوة الكابتشينو من تورا بيكا، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار شاي ليبتون الأخضر، والقهوة المبيضة المحلاه من نسكافيه Nescafe، وعروض أخرى منهم على أسعار الشاي الفرط الأحمر من ليبتون، وعلى سعر الشاي الفرط من ليبتون، وأكياس الشاي الأسود من ليبتون، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار القهوة الكلاسيكية سريعة التحضير من نسكافيه، وغيرهم من خصومات القهوة 2*1.

تنزيلات اليوم في المملكة العربية السعودية لفترة محدودة

تتوفر داخل فروع بندة ماركت Panda market عدة خصومات حصرية على أسعار: مبيض القهوة من كوفي مايت، وعروض أخرى منهم على أسعار القهوة السعودية من الضمان، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار شاي الفرط الأوراق الكاملة من الربيع، وخصومات أخرى منهم على أسعار عيدان البطاطا من فايركو، وعلى شرائح البطاطس الطازجة من إكسل، وعرض آخر منهم على سعر البطاطس الشيبس من فرفشة، كما بالفروع عرض على سعر بطاطس شيبس برينجلز، والفول السوداني المملح من بست، وغيرهم من عروض على أسعار بزورات إكسترا كاستاليا، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار شيبس ليز بنكهاته المختلفة، وعلى أسعار كرنشي الجبنة من شيتوس.

تنزيلات اليوم في فروع بندة السعودية Panda Ksa big offers

تتوفر أيضاً بفروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية عدة عروض مميزة على: سعر شيبس دوريتوس بنكهة الفلفل الحلو، والجبنة الناتشو، والفلفل الحار نار، كما لديهم أيضاً خصم مميز على سعر ليز الفلفل الحار المكسيكي.