نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الالكترونيات والشاشات الذكية وتنزيلات اللابتوب من مكتبة جرير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات جرير السعودية للصيف خلال شهر يونيو 2022، عروض وتخفيضات jarir bookstore مكتبة جرير السعودية لشهر الصيف خلال شهر يونيو 2022، موضوع من أهم الموضوعات اليت يجب علينا أن نتحدث فيها، وذلك لأن عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن هذا الموضوع، وذلك نظرًا لأن عروض وتخفيضات جرير تكون مليئة بالهدايا والمفاجآت، واليوم عزيزي القارئ سوف اتحدث عن هذا الموضوع المهم وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض فعليك بمتابعة هذه السطور.
عروض تخفيضات جرير على الشاشات الذكية والتليفزيونات الحديثة بأسعار خيالية
عروض مكتبات جرير السعودية
مكتبة جرير السعودية هي أكبر شركات تجارة الأدوات المدرسية والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها على مستوى المملكة العربية السعودية، ويوجد لها مجموعة فروع في جميع مدن السعودية والفرع الأساسي منها وهو أول فرع تم إنشائه يوجد داخل الرياض عاصمة السعودية، مكتبات جرير من المكتبات التي يفضلها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية.
عروض وتخفيضات شاشات جرير السعودية لشهر الصيف خلال يونيو 2022
خلال هذا الأسبوع توجد مجموعة من العروض والتخفيضات داخل مكتبات جرير، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عرض جرير من مكتبة جرير اون لاين سامسونج جالكسي إس إي سعته 128 جيجا بايت بسعر 1649 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير شاشة هاير كى 6 حجمها 55 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.
- لابتوب جرير ومايكروسوفت سيرفس لاب توب 2*1 بسعر 8999 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير شاشة سوني كى أي 65 بوصة بسعر مميز جدًا فقط 3899 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير تليفزيون شاومي مي تي بي سعته 55 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير شاشة هاير حجمها 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير مايكروسوفت سيرفس 4 لاب توب 13 بوصة بسعر 6399 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي ميت باد 13 إس كمبيوتر محمول بسعر مميز للغاية فقط 4799 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير إتش بي بافيليون كمبيوتر محمول 14 بوصة بسعر مميز فقط 3499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير إتش بي الكل في واحد، كمبيوتر محمول يساعدك على تعليم كل شيء، بسعر مميز فقط 3299 ريال سعودي.
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