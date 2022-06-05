ماذا يحدث لجسم الإنسان عند وضع نقطة من عسل النحل على السرة قبل النوم

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عمر شويل - جدة العسل الأبيض هو أحد أفضل أنواع العلاج على الإطلاق فقد ذكر في القرآن وقال الله تعالى فيه شفاء للناس ويعالج العسل العديد والعديد من الأمراض التي يصعب على الطب حلها بسهولة فعسل النحل يصنع من رحيق الأزهار بواسطة النحل ولم تمسسه يد ولا يضاف إليه أى مواد أخرى لذلك فهو طبيعي مئة في المئة ولا يؤثر بالسلب على مرضى السكر وخاصة أن طعمه حلو ويقوم مرضى السكر بتحلية المشروبات بالعسل بدلا من السكر لأنه مفيد جدا كما أنه أحد أهم مكونات الحمية الغذائية لأنه مفيد ولا يحتوى على أي دهون و تناول العسل يوميا يقي الجسم من العديد من الأمراض وخاصة عند تناوله قبل النوم مباشرة. فوائد وضع العسل على السرة توجد عدة فوائد لهذه الوصفة كما تساعد في علاج العديد من الأمراض ويتم تطبيقه بوضع نقطة من عسل النحل على السرة قبل النوم مباشرة ويفضل أن تغطى السرة بلاصق حتى لا يلطخ العسل الملابس كما يمكن وضع رشه من الزنجبيل على العسل عند وضعه على السرة وذلك: يساعد في تحسين الرؤية ويعالج مشاكل العيون.

يعمل على حل مشاكل المعدة والجهاز الهضمي والغازات والانتفاخات .

يكافح الألم الموجود في الكتفين والرقبة.

يقضى على مشكلة الإسهال المزمن.

يقضى على مشكلة الإسهال المزمن. كما يساعد في تحسين الجيوب الأنفية وعلاج المشاكل الموجودة بها.

يعمل على تحسين صحة القلب وتنظيم

ضرباته.

يضبط ضغط الدم في الجسم وذلك لأنه يحفز إفراز غدة الدوبامين التي تتواجد بمنطقة السرة والتي تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم.

يعمل على تخفيف حدة الأعراض المصاحبة للقولون العصبي.

يساعد في التخلص من الصداع وآلام الرأس بوجه عام.

كما أنه يعمل على علاج مشكلة الإمساك.

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