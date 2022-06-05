نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى الحلول للقضاء على الحشرات والنمل والبق والصراصير بكل أنواعها بدون مبيدات كيماوية بمكون ميخطرش على بالك كل الحشرات هتهرب فورا لصيف مريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى الحلول للقضاء على الحشرات والنمل والبق ، من منا يحب أن تغزو الحشرات منزله وتحديداً النمل بالطبع لا يمكن لأي شخص أن يقبل بوجودها مما يدفعهم للبحث عن طرق تساهم في القضاء على الحشرات والنمل، مع استقبال فصل الصيف تبدأ سيدات المنازل بالاستعداد لغزو الحشرات المنازل ويقوموا بتجهيز المبيدات ولكن أغلب هذه المنتجات يؤثر على أفراد الأسرة تحديداً الأطفال الذين يعانون من الحساسية وكبار السن، لذلك يكون من الأفضل إذا اعتمدي على المواد الطبيعية التي تمكنك من أن تتخلصين من الحشرات نهائياً.

أقوى الحلول للقضاء على الحشرات والنمل والبق

هناك الكثير من الحلول المنزلية التي يمكن الاستعانة بها للتخلص من الحشرات المنتشرة في المنزل وجميعها يحتوي على مكونات طبيعية آمنة جداً ومنها:

القرنفل وورق الغار

تحتوي تلك الوصفة على رائحة قوية جداً لا يحبها النمل أبداً لذلك يفضل بان تقومين بنثر بعضاً منها في أركان المنزل، ويمكن وضع القليل من زيت القرنفل أو الغار في الثقوب الذي يدخل منها النمل.

الخل

يعتبر الخل من المواد المطهرة والتي تستخدم في تنظيف المطبخ للقضاء على البكتيريا والجراثيم، بجانب استخدامه لقتل النمل والتخلص منه نهائياً، ويمكن أن يستخدم من خلال سكب الخل بالمكان الذي ينتشر به النمل كثيراً.

أو يتم وضع إسفنجة مليئة بالخل بالمكان بالإضافة إلى إمكانية خلط الخل مع سائل التنظيف واستخدامه عند تنظيف الأسطح والأرضيات التي يوجدبها النمل والحشرات.

وصفة الخل وأقراص الأسبرين

من أفضل الوصفات التي يمكن أن يتم تحضيرها للقضاء على الحشرات ويمكن لكل سيدة تحضيرها بكل سهولة بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

3 أقراص أسبرين.

ماء فاتر.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة مسحوق القرفة.

طريقة التحضير:

يتم سحق أقراص الأسبرين حتى أن تصبح بودرة ناعمة.

يضاف إليها الخل والماء والقرفة تقلب المكونات مع بعضها جيداً.

يوف تحصلين على خليط مثل العجينة الطرية ثم يتم توزيعها بالأماكن الموجود بها الحشرات.

تترك العجينة لبضعة ساعات حتى أن تتأكدين من أن الحشرات قتلت تماماً.

ثم يتم تنظيف المكان من العجينة حتى لا يتأثر بها الأطفال.

عصير الليمون

من أفضل أنواع العصائر الطبيعية التي يمكنها أن تقضي على الحشرات ويتم استخدامه من خلال سكب عصير الليمون إلى المنافذ التي تأتي منها الحشرات.