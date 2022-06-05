في دقائق طريقة تنظيف الكرشة في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا

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عمر شويل - جدة الكرشة من الأكلات الشعبية التي عليها إقبال وحب كبير من بعض الناس، يطلق على الكرسى والفشة والممبار اسم الحلويات في محلات الجزارة، حيث لهم طعم لذيذ وشهي، وتنظيف الكرشة أمر متعب والتخلص من الروائح الغير محببة فيها ليس سهلاً كما أن طهيها ليس سهلا، لذا من مقالنا التالي سنتعرف عن أبرز طريقة لتنظيف الكرشة.
أسرع طريقة لتنظيف الكرشة
تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق وأسرعها في تنظيف الكرشة، وهي كالتالي:
- في إناء به ماء ومعه ملح وبيكنج صودا انقعي الكرشة لمدة ساعة على الأقل.
- في الكبة الكهربية ضعي السكين البلاستيك ثم ضعي الكرشة فيها ومعها خل وملح.
- شغلي الكبة كل عدة ثواني واغلقيها وكرري هذه الخطوة حتى يتم تنظيف الكرشة.
- أخرجيها من الكبة وانقعيها مرة أخرى في وعاء به ماء وملح وخل لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك ضعيها في الكبة مرة ثانية حتى يتم تنظيفها كلياً.
طريقة عمل الكرشة
المكونات:
- كرشة.
- بصلتين مفرومين.
- ملعقة سمنة.
- ربع ملعقة بابريكا.
- ملعقة ملح.
- كوب من عصير الطماطم.
- ربع ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة من البصل البودرة والثوم البودرة.
طريقة التحضير:
- قطعي الكرشة قطع صغيرة الحجم.
- في قدر على النار ضعي ماء حتى يغلي ثم ضعي الكرشة والبصل وطماطم وملح وفلفل أسود حتى تنضج.
حضري التسبيكة وهي كالتالي:
- كما أنه في قدر ضعي السمنة والبصل المفروم وقلبيه حتى يأخذ لون ثم ضعي كوب عصير الطماطم واتركيه حتى يصبح ثقيل.
- صفي الكرشة من الماء وأنزليها في التسبيكة.
- حيث أنه فيما بعد ضعي التوابل والملح.
- ثم في طاجن أو صينية اسكبي الكرشة كلها وادخليها الفرن عشر دقائق تأخذ لون بسيطة.
- كما أنه فيما بفد.تقدم في النهاية وبالعافية.
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