نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات اكسترا السعودية لا تنتهي على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إكسترا لعملائها عرض التقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل قسط مشترياتك وإبدأ الدفع بعد الشهرين بالإضافة إلى وجود تخفيضات جبارة وخصومات مذهلة تبلغ أكثر من 50% على جميع منتجات وأجهزة شركة إكسترا الكهربائية والإلكترونية وذلك في جميع فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية ومن خلال تطبيق إكسترا أون لاين، وتقدم شركة إكسترا عرض جبار على الهواتف المحمول، وقم بإستبدال هاتفك القديم بهاتف من نفس النوع جديد مع تطبيق الشروط والأحكام في جميع فروع إكسترا.

عروض شركة إكسترا على الهواتف المحمول

تخفيض على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الأخضر الفاتح بخصم 26.08%.

خصم كبير على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي الجيل الخامس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون البنفسجي الفاتح وبخصم 45.02%.

متوفر هاتف زد تي بلايد إيه 31 بلس 4 جي بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق.

متاح هاتف فيفو واي 33 إس 4 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الأسود.

متواجد هاتف موتورولا إي 40 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الرمادي الغامق.

متوفر هاتف نوكيا سي 01 بلس 4 جي بسعة تخزين 16 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق.

متاح هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

متواجد هاتف هونر إكس 8 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون الفضي.

تخفيض كبير على هاتف هواوي بي 50 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي بحجم شاشة 6.6 بوصة متوفر باللون الذهبي.

متواجد هاتف شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الأزرق.

متاح هاتف موتورولا إيدج 20 لايت 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.7 بوصة متوفر باللون الفحمي.

متوفر هاتف فيفو واي 21 تي 4 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.51 بوصة متوفر باللون الأبيض.