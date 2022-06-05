نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سريعة جدا طرد البرص من المنزل في 3 دقائق بدون لمس أو مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص من الزواحف الضارة والمكروهة أيضا، ومع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة يبدأ أغلب الناس في الشكاوى من انتشار الابراص في المنازل بكثرة، ويبحثون عن طرق للتخلص من هذه الآفة، وتجنب أضرارها، وخاصة أن الابراص لديها قدرة فائقة على الهرب والسير على الأسطح وفوق الأسقف، وهو ما يجعل اصطيادها صعبا بالنسبة لبعض الأشخاص، لذلك نقدم من خلال هذا المقال طرق للتخلص من الابراص بشكل نهائي.

طرق طرد البرص من المنزل

هناك عدد من الطرق للتخلص من الابراص من المنزل، وطردها بشكل نهائي، وعدم عودتها مرة أخرى.

المصائد اللاصقة: يمكن اصطياد الابراص عن طريق استخدام المصائد اللاصقة، وهي عبارة عن مواد لاصقة يتم وضعها على أي شئ حتى يلتصق البرص عليها عند سيره، ولا يستطيع الإفلات منها.

الماء البارد: من الطرق السهلة لإخراج البرص من المنزل هي استخدام الماء البارد، حيث أن البرص يحب البقاء في الأماكن الرطبة، ويمكنك وضع ماء في زجاجة في الثلاجة حتى تبرد، ويتم رش البرص بها.

المبيدات الحشرية: يتم شراء مبيدات حشرية ونثرها على ابواب وشبابيك المنزل، ورشها بالماء من أجل تنشيطها، وبذلك يمكنك التخلص من الابراص بشكل نهائي.

الفلفل: من الطرق التي تجعل البرص يهرب خارج المنزل أيضا، هي استخدام الفلفل ورشة في جميع جوانب المنزل، وذلك لأن الفلفل من البهارات ذات رائحة نفاذة وقوية.

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