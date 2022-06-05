قم بوضع كوب من ماء وملح مع خل في المنزل لمدة 48 ساعة لن تتخيل ماذا سيحدث

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عمر شويل - جدة الكثير منا دائمًا مايشعر بعدم الرغبة في الخروج من المنزل، والشعور بالكسل وكثرة المشاكل والمشاحنات بين أفراد المنزل، وهذا قد أثبته علماء الطاقة أنه قد يرجع إلى وجود طاقة سلبية كبيرة في المنزل، ولابد من اتباع بعض الأساليب التي قد تساعد في استبدال الطاقة السلبية بطاقة إيجابية ليعم الراحة والسكينة والهدوء في المنزل، ولذلك فقد ينصح العديد من علماء الطاقة باستخدام كوب من الماء والملح وايضًا استخدام الخل للتخلص من الطاقة السلبية وهذا ما سوف نتعرف على كيفية استخدامه من خلال هذا المقال. طريقة التخلص من الطاقة السلبية في المنزل أفضل طريقة للتخلص من الطاقة السلبية التي تتواجد في المنزل، أن يتم عمل وصفة الماء والخل والملح، والتي تعمل على امتصاص الطاقة السلبية، ليصبح المنزل بشكل أفضل وأكثر راحة، ولابد أن يتم استخدام هذه الطريقة على الأقل مرة واحدة كل أسبوع لتحقيق النتيجة المطلوبة، وطريقة الاستخدام كالتالي: المكونات المستخدمة كمية مناسبة من المياه حسب المطلوب بكل غرفة كوب واحد من المياه

لكل كوب من المياه ملعقتين من الملح الخشن.

ملعقتين من الخل الأبيض لكل كوب مياه. طريقة الاستخدام يتم تحضير لها غرفة من غرف المنزل كوب من المياه وإضافة بداخله الملح، وايضًا الخل.

خلط المكونات جيدًا، ثم يتم وضع الاكواب داخل الغرف في الأركان.

تترك الخلطة في الأركان لمدة يومين كاملين.

حيث أنه فيما بعد يتم التخلص منها.

لابد من اتباع هذه الطريق بشكل دائم مرة اسبوعيًا لتحقيق الهدوء والسكينة وخروج الطاقة السلبية بشكل دائم.

لابد من اتباع هذه الطريق بشكل دائم مرة اسبوعيًا لتحقيق الهدوء والسكينة وخروج الطاقة السلبية بشكل دائم. كما أنه يمكن استخدام طريقة أخرى مع هذه الطريقة وهي مسح كل المنزل بهذا الخليط الماء والملح والخل، بشكل يومي كل صباح لضمان أفضل نتيجة.

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