نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليك عيون البوتجاز المشدودة بليمونة وتنظيف عيون البوتجاز المشدودة بدون تجريحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة عيون البوتجاز من أكثر الأماكن عرضة للاتساخ فى المطبخ وذلك لأنه يلتصق بها جميع الدهون والزيوت الناتجة عن الطبخ وتنظيفها لا يكون سهل وخاصة عند تراكم هذه الأوساخ لمدة طويلة وتجرب ربة المنزل العديد من المنظفات لتنظيف البوتجاز ولكن البعض لا يجدى فائدة ولذلك تلجأ السيدات للعديد من الوصفات الطبيعية وأثبت الليمون فاعلية جبارة فى التخلص من تلك الأوساخ والزيوت العالقة.

الليمون لتنظيف البوتجاز

حيث أنه الليمون يعتبر أبرز حل فعال لتنظيف البوتجاز والتخلص من الاوساخ الموجودة به على مر الأيام ويمكن عمل وصفة الليمون بمكونات بسيطة وهي

ليمونة.

البيكينج بودر ملعقة كبيرة.

الخل الأبيض ملعقتين كبيرتين.

تنظيف البوتجاز

فى وعاء عميق يوضع عصير الليمون ويتم التخلص من البذور ويضاف الخل والبيكنج بودر وسوف تتفاعل المكونات معا.

يتم إزالة عيون البوتاجاز وتصب ملعقتين من ذلك الخليط داخل كل عين ويترك نصف ساعة حتى تتفاعل الخلطة مع الدهون تذوب تماما .

تحضير حقنة فارغة ويتم سحبها وتفريغها من الهواء لتسليك العيون وتسحب الدهون وتجفف فى مناديل ورقية سوف تلاحظ خروج الدهون.

قم بتجفيف العيون والبوتجاز جيدا واعد تركيب العيون سوف تلاحظ إرتفاع شعلة البوتجاز وازدياد قوة النار.

البيكينج صودا لتنظيف البوتجاز

كما يمكن استخدام البيكنج صودا أيضا لتنظيف عيون البوتجاز وجعلها لامعة دون تجريح او خدش البوتجاز: