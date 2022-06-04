نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت على الخضروات والفاكهة الطازجة واللحوم حتي 7 يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت لمدة ثلاثة أيام، توفر أسواق لولو هايبر ماركت في السعودية الكثير من التخفيضات والعروض المستمرة مثل تخفيضات الإلكترونيات المقدمة لمدة 5 أيام وخصومات الأجهزة والاحتياجات الأسرية القوية التي تقدمها وآخر ما وفرته الأسواق هي خصومات كبيرة على الخضروات والفاكهة الطازجة ومختلف أنواع اللحوم التي تقدمها لكم بأقل الأسعار، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أهم ما جاء في العروض المقدمة لمدة ثلاثة أيام على أفضل السلع الغذائية.

عروض لولو هايبر ماركت على الخضروات والفاكهة الطازجة

البطيخ من أفضل وأهم الفاكهة الصيفية التي يعشقها ويحبها الجميع لذلك توفر لكم الأسواق بطيخ مصري سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي. مع خصم 3.50 ريال من سعر الكيلو يتوفر تفاح رويال جالا تشيلي بسعر 6.45 ريال سعودي. ويمكنك الحصول على علبة خوخ مصري بسعر 8.75 ريال وذلك بدلاً من 14.25 ريال. كما يوجد كوسه سعودي مع توفير 7 ريالات من سعر الكيلو وطماطم شيري وفطر أبيض وغيرها.

خصومات قوية على اللحوم الحمراء

للحوم الحمراء فوائد كبري للجسم منها أنها تعد مصدر غني بالبروتين المهم للجسم كما أنها تعمل على نمو الجسم وتقوية المناعة كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد وبها فيتامينات ومعادن وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة وتقدم الأسواق مختلف أنواع اللحوم حيث يوجد لحم الضأن الأثيوبي ولحم بقري برازيلي ولحم عجل هندي كما يوجد لحم خروف كامل نعيمي أنثي مع خصم 250 ريال ليكون بسعر 649 ريال سعودي كما يوجد مكعبات لحم بقري كولومبي وفخذ بقري باكستاني كما يتوفر الكثير من أنواع اللحوم الحمراء المختلفة المقدمة بخصومات متنوعة على سعر كلاً منها.

الأسماك والمأكولات البحرية

الأسماك والمأكولات البحرية مهمة جداً لصحة الإنسان وخاصة الأسماك التي تحتوي على الأوميغا 3 فوائدها كبيرة بالنسبة لصحة القلب وغيرها من الفوائد الصحية المختلفة لها ودائماً ما تحرص الأسواق على تقديم تشكيلة متنوعة من أنواع الأسماك حيث يوجد سمك الباراموندي وسمك كنعد وسمك بلطي صغير وسمك الباراكودا وروبيان وردي مطبوخ سعر الكيلو منه 29.90 ريال سعودي كما يوجد روبيان مزارع طازج وسلطعون محلي كبير.