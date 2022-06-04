نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية والجوال حتى نهاية يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية والجوال حتى نهاية يونيو، بدأت عروض الشهر الجاري في السعودية على السلع والأجهزة في معظم الهايبرات والمتاجر الشهيرة ومنها هايبر بنده. حيث تتوفر قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر 2000 واط بسعر 319 ريال بدلا من 549 ريال خصم 42%، يتوفر خلاط يدوي كي اون 300 واط بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%، وذلك ضمن عروض هايبر بنده على الأجهزة والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

عروض هايبر بنده يونيو 2022

توفرت أيضاً ضمن عروض هذا الشهر مقلاة جرانيت غير لاصقة مع غطاء مستر كوك بسعر 55 ريال بدلا من 85 ريال خصم 36%. يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده ترمس شاها باللون الاسود سعة 1.9 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 155 ريال خصم 36%. يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده ترمس قهوة لوك اند لوك سعة 2.2 لتر بسعر 85 ريال بدلا من 125 ريال خصم 32%.

يتوفر خلاط كليك أون 350 واط بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34% ضمن أحدث عروض هايبر بنده على الأجهزة، وتتوفر كذلك ضمن عروض نصف الثمن قلاية بدون زيت فيليبس ضمن عرض حصري للأعضاء سعة 0.8 كيلو جرام بسعر 299 ريال بدلا من 599 ريال بخصم وصل إلى 50%، كما توفر خلاط يدوي سنكور بسعر 179 ريال بدلا من 259 ريال بخصم يصل إلى حوالي 31%.

عروض الشاشات هايبر بنده

وتوفر مع إمكانية التوصيل المجاني ضمن عروض شهر يونيو المتوفرة لدى هايبر بنده، تلفزيون امبكس جلوريا HDMI سمارت 65 بوصة يدعم تقنية 4K، وذلك بسعر 1799 ريال بدلا من 2409 ريال مع خصم يصل إلى 26%. كما توفر ضمن عروض الشاشات من هايبر بنده تلفزيون تي سي ال LED سمارت اندرويد 70 بوصة يدعم تقنية 4K UHD، وبلغ سعره 2999 ريال بدلا من 4099 ريال بخصم 27%.

عروض الهواتف هايبر بنده

أما بالنسبة لأحدث عروض الهواتف الذكية لدى هايبر بنده شاومي ريدمي 10 سعة 128 جيجا بايت و6 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 58 ميجا بكسيل، وبلغ سعره 729 ريال بدلا من 749 ريا. كما توفر سامسونج جالاكسي تاب اي 8 حجم 10.5 بوصة سعة 32 جيجا بايت و3 جيجا رام، وذلك بسعر 949 ريال بدلا من 1049 ريال مع خصم 10% ضمن عروض شهر يونيو على الجوال.

توفر أيضاً هاتف سامسونج جالاكسي اي 52 بدعم شبكة الجيل الخامس 8 جيجا رام ضمن عروض الهواتف هايبر بنده ، كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل وخلفية رباعية 64 ميجا بكسيل، سعة الهاتف 128 جيجا بايت وبلغ سعره 1499 ريال بدلا من 1599 ريال بخصم 7%. كما توفر الهاتف سعة 256 جيجا بايت بسعر 1699 ريال بدلا من 1799 ريال، وذلك بخصم 6% ضمن عروضهايبر بنده لهذا الشهر.