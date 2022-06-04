نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على مستحضرات التجميل تصل إلى 50% في جميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده الخصومات الرائعة وأكبرها مع العروض القوية والمذهلة للغاية وذلك يحدث باستمرار، كما استطاع السوق أن يقدم العروض والخصومات الكبيرة اليوم الموافق السابع من شهر يناير في عام 2022 إلى كافة زبائن هايبر بنده، حيث أن العديد من المقيمين والأشخاص في المملكة العربية السعودية يترقبون هذه الخصومات الكبيرة والرائعة مع العروض المذهلة التي يوفرها هايبر بنده، وأيضًا فإن تلك العروض والخصومات تتوافر على كافة المستلزمات والمستحضرات الغذائية والغير غذائية بالهايبر. عروض بنده السعودية تكون شركة بنده تأسست عام 1970 فهي من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أصبحت شركة متخصصة بالسوق التجاري لبيع كافة المستلزمات الغذائية مع المنتجات الغير غذائية أيضًا، وبعدها انتشرت بصورة كبيرة إلى أن صارت شركة كبيرة وشهيرة في ذلك المجال عند تواجد وتوافر عدة مجموعات متخصصة في صافولا الممتلكة من قبلها والتي استحوذت عليها أيضًا بأواخر القرن رقم 20 إلى ذلك اليوم حتى صار لديها 200 فرع يتم تواجدهم في ثمانية وثلاثون مدينة تقريبًا في السعودية. تخفيضات بنده اليوم مزيل العرق من النوع آكس رول أون مقدار 50 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 26.25 ريال سعودي.

فا مزيل العرق مقدار 50 مل يكون بسعر 7.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

صابون الجسم من النوع سافانا مقدار 120 جرام يكون بسعر 1.75 بدلًا من 2.50 ريال سعودي.

500 مل من جل الاستحمام نوعه سافانا يكون سعره 15.95 بدلًا من 24.75 ريال سعودي.

400 مل من الشامبو نوعه برت بلس يكون بسعر 10.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

بلسم من النوع سايوس مقدار 500 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

شامبو من النوع فاتيكا مقدار 700 مل يكون بسعر 15.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.

12 * 23 جرام من بطاطس الشيبس نوعه ليز يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.

500 جرام + 6 ألواح من الشوكولاتة نوعها كيت كات تكون بسعر 20.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.

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