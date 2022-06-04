شوف استرجع نصف قيمة مشترياتك مع عروض العثيم فرصة ربح 10 آلاف فائز othaim mall

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عمر شويل - جدة استفد من العروض المقدمة من أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع من خلال شراء مقاضيك الأسبوعية من العثيم مول، حيث تجد ضمن عروض العثيم الجديدة فرصة للربح لعشرة آلاف شخص للفوز باسترجاع نصف قيمة المشتريات أياً كانت هذه القيمة، يعرض العثيم مئات السلع والأصناف المختلفة من البقالة والتجهيزات المنزلية ومستلزمات المنزل والإلكترونيات، كما تجد ألعاب الأطفال والشامبوهات والكريمات المخصصة للعناية بالشعر والجسم للكبار والصغار، كذلك توجد تخفيضات على السلع الطازجة من الخضراوات والفواكه والمخبوزات أيضاً. عروض العثيم احصل على عبوة من شامبو بانتين للشعر 600 مل مقابل 13.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

اشتري من العثيم مول صابون تايد المركز الأصلي لغسيل الملابس ةون 7 كيلو جرام مقابل 47.95 ريال بدلاً من 97.95 ريال، مع الأخذ في الاعتبار أن الكمية المسموحة لكل عميل هي حبتان فقط .

عرض على ثلاث حبات من عبوات فول مدمس حدائق كاليفورنيا مقشور وزن الحبة 450 جرام، مقابل 9.95 ريال بدلاً من 20.85 ريال. أسواق العثيم خلاط كينوود مع مطحنة ٢ جيك متوفر في أسواق عبد الله العثيم مقابل 219 ريال سعودي للحبة بدلا من 265 ريال.

احصل على طقم قدور الطهي كاسا لومينا المكون من ثمانية قطع مقابل 240 ريال بدلا من 435 ريال

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