شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم 50% لفترة محدودة عند شراء كل مستلزماتك من العثيم

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، شركة أسواق عبدالله العثيم تعتبر من ضمن الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تكون مقرها الرئيسي، كما أنه في تلك الفترة يتواجد ويعمل في جمهورية مصر العربية وأيضًا المملكة العربية السعودية، وكذلك تكون الأنشطة الأساسية في السوق هي بيع كل السلع الغذائية بالجملة ومراكز التسوق ومحلات البقالة، كما أن شركة العثيم من الشركات المستمرة في أن تقدم الخصومات والعروض الكبيرة.

عروض العثيم الأسبوعية خصومات هذا الأسبوع ولا في الخيال 60% لفترة محدودة

عروض العثيم الأسبوعية

هايبر العثيم يقوم بتوفير وتقديم العديد من الخصومات والعروض بالشكل المستمر إلى كل عملاء الهايبر سواء كان في جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما أن السوق لديه أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرعًا في المملكة العربية السعودية منها الركن والسوبر ماركت والهايبر ماركت أيضًا، كما أن الهايبر أيضًا لديه نحو واحد وثلاثون فرعًا تقريبًا يتم تواجدهم في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهدف الخاص من الهايبر هو أن تتم الاستفادة من نموذج المتجر بالسعر القليل في السوق بالمحلات التجارية الصغيرة.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

تنزيلات العثيم اليومية اثنان كيلو جرام من العنب الأبيض يكون بسعر 13.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية 2 كيس من البقسماط فتات الخبز يكون بسعر 8.50 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية اثنان علبة من الكرواسون بالجبن الرومي عدد 5 قطع تكون بسعر 10.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الشهرية

تخفيضات العثيم الأسبوعية 10 قطع من طقم القدور نوعه كاسا بونيتا تكون بسعر 139 بدلًا من 213 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية محضر الطعام من النوع جيباس عدد 4 * 1 يكون سعرها 139 بدلًا من 179 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم زود دونات بالشوكولاتة 2 بار + 2 توست للعلبة الواحدة سعرها يكون 8.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الشهرية لقمة القاضي مقدار كيلو جرام سعرها يكون 12.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم