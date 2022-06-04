شوف عروض اكسترا الأسبوعية عرض خاص حتى نهاية الأسبوع 50% خصم اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة مستمرة في تقديم ومنح أكبر وأروع العروض والخصومات التي تتوافر عن طريق شركة اكسترا، وكذلك فإن تلك الشركة قد قدمت وأعطت الخصومات الكبيرة مع العروض القوية والمذهلة بالسعر الصغير الذي يناسب كل شخص في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات المتخصصة في بيع كل الكهربائيات من خلال التجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة في بيع كل الإلكترونيات المتواجدة في هذه الشركة بالسعر الصغير الذي يناسب كل شخص بالمملكة العربية السعودية حتى يحصل، وينال كل فرد في المملكة العربية السعودية على كافة ما يرغب به ويطلبه سواء كان ذلك من الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية وأيضًا، وكذلك فإن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للأسواق المالية والمركزية بالمملكة.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا الأسبوعية سعر الهاتف من النوع آبل آيفون 11 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون البنفسجي أحدث إصدار يكون بسعر 2199 بدلًا من 3559 ريال سعودي. خصومات اكسترا الشهرية سماعة الأذن الداخلية من آبل مع مدخل لايتينج يكون بسعر 79 بدلًا من 99 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم آيربودز مع غطاء الشحن من أبل من الجيل الثاني باللون الأبيض يكون بسعر 469 بدلًا من 769 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا اليومية

خصومات اكسترا الأسبوعية كابل الشاحن من لايتنغ تاب سي سعة 2 متر من أبل باللون الأبيض يكون بسعر 89 بدلًا من 129 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية هاتف من النوع آيفون 12 سعة 64 جيجا بايت 4 جي رام يكون بسعر 2499 بدلًا من 3799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية هاتف من النوع آيفون 13 سعة 512 جيجا بايت 6 جي رام سعرها يكون 4299 بدلًا من 5299 ريال سعودي.

عروض اكسترا الشهرية