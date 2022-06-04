نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ماكدونالدز السعودية يونيو 2022 لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ماكدونالدز السعودية 2022 التي يقدمها على فترات من بين الحين للآخر في كافة فروع ماكدونالدز السعودية التي تعد من أشهر وأكثر مطاعم الوجبات السريعة انتشارا في كل أنحاء العالم ،ويبحث الكثيرون دائما عن أحدث الأسعار والوجبات الخاصة بها وتعتبر فروع ماك المنتشرة عبر كافة أنحاء العالم وخاصة في الدول الإسلامية، فبالطبع تتبع سلاسل مطاعم ماكدونالدز وخاصة بالدول الإسلامية طريقة الذبح حلال وفقا لشروط وأحكام الذبح الخاصة بالدول الإسلامية، أيضا فروع ماكدونالدز موجودة بكثرة في كافة الدول الأوروبية وتعمل على جذب الأطفال بشكل كبير فهي من أول مطاعم الوجبات السريعة التي اعتمدت على تقديم وجبات خاصة بالأطفال تحوى ألعاب خاصة بهم لذا تهافت عليها الكثيرون من الأطفال.

منيو ماك السعودية الجديد 2022

يقدم ماك السعودية الكثير من الوجبات السريعة المختلفة والمميزة التي يجمع عليها الكبار والأطفال والكثير من السندويتشات المميزة ويمكنك الآن معرفة كافة قائمة أسعار وجبات ماكدونالدز 2022 السعودية الآن الأسعار الجديدة للعام الجديد 2022 وأيضا قائمة بأحدث الوجبات المضافة إلى منيو ماك السعودية الجديد والمشروبات بالإضافة إلى الحلوى الجديدة والمميزة التي يقدمها الآن ماك في كافة فروعه ووجبات الإفطار الشهية التي تقدم في الصباح حتى وقت الظهيرة فقط والتي نالت إعجاب الكثيرون.

عروض ماكدونالدز السعودية 2022 الجديدة

تقدم سلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية الآن الكثير من العروض الجديدة والمميزة في شهر يونيو 2022 ولفترة محدودة مع حلول إضافات جديدة مع بداية شهر رمضان الكريم والعروض بأسعار جديدة لتناسب الكثيرون وبالطبع الوجبات والعروض مميزة ومحببة لدى الأطفال وهي:

وجبة سبايسي ماك تشيكن مع 4 قطع من الناجتس بسعر 27 ريال سعودي

6 قطع تشكن ماك ناجتس حار بسعر 11 ريال سعودي

سبايسي تشيكن برجر بسعر 7 ريال سعودي

بيري بيري دجاج الجديد بسعر 11 ريال سعودي

ينتظر الكثيرون أيضاً منيو ماك رمضان والوجبات المختلفة والجديدة التى يقدمها ماكدونادز في شهر رمضان الكريم،بالإضافة إلى إستمرار العروض الجديدة التي يقدمها ماك الآن حتى بداية الشهر الفضيل وأهمها عروض البيري بيري الجديدة وقائمة الحلوى الجديدة الخاصة بماكدونالدز السعودية بكافة الفروع في جميع مدن المملكة العربية السعودية وسنوافيكم بأحدث العروض على الدوام.

أسعار ساندويتشات ماك السعودية 2022

ساندوتش بيج ماك بسعر 12 ريال سعودي

ساندوتش كلوب هاوس بسعر 19 ريال سعودي

ساندوتش مكسيكانو بسعر 19 ريال سعودي

ساندوتش المشروم بسعر 19 ريال سعودي

ساندوتش جراند تشيكن سبيشيال بسعر 16 ريال سعودي

ساندوتش جراند تشيكن حار بسعر 16 ريال سعودي

ساندوتش جراند تشيكن ديلوكس بسعر 16 ريال سعودي

ساندوتش ليتل تايستي دجاج بسعر 8 ريال سعودي

ساندوتش ماك رويال بسعر 14 ريال سعودي

ساندوتش بيج ماك بسعر 12 ريال سعودي

منيو ماك الجديد السعودية 2022

عروض وجبات ماك للأطفال السعودية 2022

أيضا من أهم ما يبحث عنه الكثيرون هي وجبات الأطفال الخاصة بماك والتي لا تختلف من حيث طبيعة الوجبات المخصصة للأطفال لكن الاختلاف يكمن في سعر الوجبة الذي يختلف من عام إلى آخر أيضا طبيعة الألعاب التي تكون متواجده مع وجبات ماك للأطفال فكل فترة تشتهر بسلسلة ألعاب مثل ألعاب لوني تونز وألعاب توم وجيري وألعاب السنافر وآخر ما تقدمه الآن ألعاب فيلم الأنيميشن الأشهر sing2، وأسعار وجبات ماك للأطفال السعودية 2022 كالتالي: