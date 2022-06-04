شوف عروض الأسبوع الثاني مازالت مستمرة من Panda وأربح 5000 ريال

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عمر شويل - جدة تصفح أقوي العروض الأسبوعية من أكبر الأسواق السعودية التي تقدمها أسواق panda و Hyper Panda لكل عملائها، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث مازالت مستمرة في تقديم جوائزها على مدار الأربع أسابيع، كن الرابح بعربات تسوق مجانية بقيمة 5000 ريال، كما توفر للأعضاء عروض متنوعة خاصة ومميزة بأقوي الأسعار، العروض مستمرة لمدة أسبوع كامل بجميع فروع أسواق panda. عروض الأسبوع الثاني مازالت مستمرة من Panda وأربح 5000 ريال 3 حبات تونة قودي خفيفة متنوعة، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 29.85 ريال.

كيس سكر الأسرة ناعم بوزن 13 كيلو، بسعر 31.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال.

عسل نحل طبيعي 1 + 1 مجاناً، وزن الحبة 500 جرام بسعر 41.95 ريال بدلاً من 83.90 ريال.

أرز مزة بسمتي أبو كاس، وزن الكيس 10 كيلو، بسعر 57.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال.

كرتونة دجاج مجمدة من دو 10 حبات × 1.1 كيلو بسعر 174.95 ريال بدلاً من 195.95 ريال. عروض حصرية للأعضاء من أسواق panda وHyper Panda زبدة طبيعية غير مملحة، المراعي 3 قطع × 100 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.80 ريال.

زبدة طبيعية غير مملحة، المراعي 3 قطع × 100 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.80 ريال. 2 مجموعة نستله، 12 قطعة × 0.33 لتر، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 13.00 ريال.

كيس صدور دجاج طرية من ساديا، بوزن 2 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلاً من 66.95 ريال.

2 حبة مزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون بيوتي، بوزن 500 جرام، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 37.90 ريال.

2 حبة بسكوت بكريمة الشوكولاتة أوريو متنوعة 16 قطعة × 38 جرام، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 37.90 ريال. عروض مميزة على المبردات اللحوم والدواجن من أسواق panda مفروم بقري برازيلي، مبرد بسعر 25.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

مكعبات لحم بقري برازيلي، مبرد بسعر 27.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

كفتة بقري برازيلي، سعر الكيلو 28.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

برجر بقري برازيلي، سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

نقانق بقري برازيلي، سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

فخد خروف أسترالي بالعظم، سعر الكيلو 47.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال.

فخد خروف أسترالي بدون عظم، سعر الكيلو 65.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

موزة غنم بالعظم أسترالي، سعر الكيلو 48.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

أرجل دجاج التنمية بوزن 450 جرام، بسعر 8.50 ريال بدلاً من 11.25 ريال.

أفخاد دجاج التنمية بوزن 450 جرام، بسعر 7.50 ريال بدلاً من 10.25 ريال.

سيقان دجاج التنمية بوزن 450 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

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