نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم الجديد للاشتراك في سحب كيلو الذهب والـ 100.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستقبل مسابقة الحلم 2022 طلبات الاشتراك من جميع الدول للمشاركة في السحوبات الجديدة المقبلة، من خلال خدمات الاشتراك المختلفة، والموافقة على الالتزام بالشروط العامة وأية شروط خاصة مطبقة، على أن يكون المشترك قد تخطى سن الثمانية عشر عامًا، وفي حال كان المشترك دون الثامنة عشر، يتم توقيع وثيقة من قبل والد المشترك أو الوصي القانوني عليه قبل المشاركة في المسابقة، كما يتم تحديد المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى والأقصى من عمر المشتركين في الأحكام والشروط الخاصة بالمسابقة.

السحب على جائزة 100 ألف دولار

وأوضحت المسابقة أن السحب الجديد المقبل سيكون على جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى سحب آخر على جائزة بقيمة كيلو ذهب، ويتم الاشتراك فيها من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية بعد تثبيته على جوالك برقم موبايلك، كما يُمكن الاشتراك فيها أيضًا من خلال خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم إلى رقم بلدك أو الرقم الدولي الموحد، كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال الاتصال الهاتفي على رقم دولتك، ويتم احتساب سعر الدقيقة بقيمة دولار واحد أو سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك.

رقم مسابقة الحلم 2022

بالنسبة لرقم مسابقة الحلم من جميع الدول فنذكر منها:

في مصر:

شركة فودافون 95458 أو 95450.

شركة أورنج 95458 أو 95450.

شركة اتصالات 95458 أو 95450.

شركة وي 95458 أو 95450.

من السعودية:

شركة STC الاتصال على 858888.

شركة Mobily الاتصال على 650444.

شركة Zain قم الاتصال على 755505.

شركة Virgin الاتصال على 300300.

شركة Lebara الاتصال على 313131.

من الأردن:

شركة Zain الاتصال على 94099.

شركة Orange الاتصال على 94099.

شركة Umniah الاتصال على 94099.

من الإمارات:

شركة etisalat الاتصال على 5544.

شركة du الاتصال على 3636.

شركة Tunisie telecom الاتصال على 85819.

شركة Orange الاتصال على 85819.

مع الأخذ في الاعتبار أن يجب الإجابة على أسئلة مسابقة الحلم التي تصلك عبر رقم جوالك بشكل صحيح من أجل الموافقة على قبول اشتراكك بنجاح ودخول السحوبات الجديدة المقبلة على الفور ودون أي مشكلة.