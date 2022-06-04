نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعى حشرات الصيف نهائيا وللابد..اقوى خط دفاع للحشرات الطائرة والزاحفة والبق بدون مواد كيماوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصنعى اقوى خط دفاع للحشرات الطائرة والزاحفة ، الحشرات بوجه عام من المخلوقات التي تشعر سيدة المنزل بالتقزز والاشمئزاز فهي تحاول بكل الطرق مكافحتها ولكنها تعود مرة أخرى حتى مع استخدام المبيدات الحشرية التي تستطيع أن تقوم بشرائها، بالإضافة إلى أن ذلك يرهقها بل أنه يهدر أيضاً المال الذي ينفق على تلك المنتجات دون أن تعطي أي نتائج حتى ولو كانت بسيطة.

ولكن من الآن وبعد أن تتابعينا سنقدم إليك الحل السحري للقضاء على الحشرات دون أن تهدري مالك ومجهودك، كما أنك ستحصلين على نتائج جيدة وسريعة دون أن يتأذى أي شخص في المنزل.

اصنعى اقوى خط دفاع للحشرات الطائرة والزاحفة

يوجد كثير من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تستعينين بها حتى تقضين على الحشرات نهائياً دون أي تعب أو آثار جانبية تضر بصحة الموجودين في المكان ومنها التالي:

وصفة النعناع والفازلين

من الوصفات المنزلية التي تمكنك أن تتخلصين من النمل وهو من أكثر الحشرات التي تغزو المنازل في فصل الصيف ويتم استخدامها بطريقة سهلة وبسيطة جداً، فقط قومي بخلط كمية من النعناع وكمية أخرى من الفازلين.

يدهن الأبواب والمخارج الخاصة بالنوافذ بالخليط فهو من الطرق التي تعمل على ضعف حركة النمل والحد من انتشاره في المكان.

وصفة إكليل الجبل والنعاع

تحتوي هذه الوصفة على مجموعة من الأعشاب التي يكون لها دور كبير في القضاء على الحشرات الطائرة مثل الذباب والناموس والنحل وغيرهم، فقومي بوضع الأعشاب مع بعضها في كيس ويتم تعليقه على أبواب ونوافذ المنزل للحد من انتشارها.

وصفة الثوم

يعرف الثوم بأنه من المواد الغذائية التي تستخدم في تحضير أنواع عدة من الأطعمة، كما يتم استخدامه في وصفات جمالية كثيرة لأنها يمتلك خصائص هامة، ويمكن أيضاً أن يستخدم في طرد الحشرات من المنزل من هلال استخدامه بطريقة مختلفة.

فعليك بفرم القليل من فصوص الثوم مع الماء وضع المزيج في قدر وتركيه يغلي على النار ومن ثم يتم وضعه داخل زجاجة بخاخ، يتم رش المزيج في المكان سواء على الأرضيات على النوافذ والأبواب لأن الحشرات لا تحب رائحة الثوم وسوف تبتعد تماماً عن المنزل وتفر بسرعة كبيرة.